Районы Петербурга, в которых нужно следить за кошельками приезжим: самые проблемные части города

Говорят, что в Петербурге каждый район парадный и туристический. Но есть в городе не просто спальные кварталы или промзоны, а места, где статистика преступности, состояние дворов и социальное напряжение складываются в особую, не всегда комфортную реальность.

Адмиралтейский район — парадоксальный лидер. Сердце туристического Петербурга с Невским проспектом и Сенной площадью бьётся в нём в одном ритме с главными транспортными вокзалами.

Именно эта вечная суета и проходимость делают его эпицентром уличной преступности — карманных краж и грабежей.

Двигаясь на юг, мы попадаем в Фрунзенский район, а точнее — в легендарное Купчино. Этот огромный спальный массив — настоящий город в городе. Его уязвимость — в его же масштабе: множество людей, крупные торговые центры, узловые станции метро.

Из-за огромной концентрации людей тут чаще возникают конфликты, бытовые ссоры перерастают в правонарушения, а подъезды и дворы становятся ареной для мелкого, но отравляющего жизнь криминала.

Кировский и Невский районы. Огромные заводские территории, логистические хабы, кварталы старого фонда и общежитий — здесь смешиваются разные социальные группы. На стыке промзоны и жилого квартала часто расцветает серая зона.

На периферии, в Красногвардейском районе, иная история. Отдалённые микрорайоны вроде Ржевки или Пороховых, с их гаражами и малоэтажной застройкой прошлого века, будто выпали из времени. Здесь фактором риска становится не перенаселённость, а, наоборот, ослабленный контроль.

Важно понимать, что «неблагополучие» — это не приговор району. За высокими цифрами статистики в Адмиралтейском стоят миллионы туристов, а в Кировском — трудовой каркас города. Эти районы не хуже и не лучше других, просто они привлекают маргиналов.