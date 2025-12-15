Петербург стал ареной школьного насилия: случаи скулшутинга в России

Карта российского насилия в школах за последние 10 лет.

Санкт-Петербург вновь оказался в центре трагических новостей, связанных с насилием в учебных заведениях.

Инцидент в школе № 191 Красногвардейского района заставил говорить о проблеме, которая, к сожалению, стала зловещей реальностью для всей страны — явлении, известном как скулшутинг.

Инцидент в школе №191 и его шокирующие детали

15-летний подросток применил нож против 29-летней учительницы математики. Трагическая ирония ситуации заключается в том, что, по предварительной информации, мать нападавшего также является сотрудником этой же школы.

По предварительной информации, оба — и ученик, и преподаватель — были немедленно госпитализированы. Сообщается о возможных ранениях еще двух учеников, но точных данных пока нет. Предполагается, что учние мог напасть из-за плохих оценок.

Этот случай, хотя и связан с применением холодного оружия, вписывается в общую тревожную статистику.

В России регулярно фиксируются нападения на учебные заведения — “так называемые скулшутинги (школьная стрельба, шире – нападения с применением оружия)”.

Длинная тень российских трагедий

История российского школьного насилия, согласно общепринятой хронологии, начинается с 2014 года, когда ученик московской школы № 263 пришел на урок с отцовским оружием, что привело к жертвам среди учителей и полиции.

Однако самые ранние задокументированные случаи массового насилия уходят корнями глубже.

Первый подобный инцидент произошел 9 марта 1997 года в Волгоградской области. Речь идет о “массовом убийстве в Камышинском высшем военном командно-инженерном строительном училище”, где 18-летний курсант Сергей Лепнев расстрелял сослуживцев.

В результате погибли шесть человек, а нападавший сбежал, но вскоре сдался. Судьба Лепнева оказалась показательной:

“Лепнев был приговорен к смертной казни, впоследствии из-за моратория заменённой на 25 лет лишения свободы”.

За последние десятилетия география нападений в России стала шире: Брянск, Ивантеевка, Казань, Пермь.

Наиболее резонансным за последние десять лет стало нападение в Керченском политехническом колледже в 2018 году.

18-летний Владислав Росляков, предположительно вдохновленный трагедией в «Колумбайне», использовал взрывное устройство и помповое ружье, что привело к гибели 21 человека, включая самого стрелка.

“В результате атаки пострадали 67 человек, погиб 21 человек, включая нападавшего”.

Петербургский опыт: от пневматики до ножа

Санкт-Петербург также не избежал этой мрачной статистики. В 2023 году в школе № 633 девятиклассник открыл огонь из пневматического пистолета Borner PM-X, ранив четырех школьников.

Этот случай, хоть и менее летальный, продемонстрировал готовность подростков к применению оружия на территории учебных заведений.

Инцидент в Красногвардейском районе, где фигурирует нож, демонстрирует, что арсенал нападающих может быть самым разным.

“Чаще всего такие случаи фиксируются в Москве и Московской области. На данный момент известно около 30 случаев скулшутинга в России”, — отмечается в аналитических сводках.

Подобные инциденты неизбежно ставят вопрос об усилении мер безопасности и психологической поддержке подростков.

