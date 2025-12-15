1 млн за 1 кв.м.: как выглядит самая маленькая квартира России на 84 этаже Москва-Сити

Мы привыкли, что апартаменты в небоскрёбах «Москва-Сити» — это синоним роскоши и размаха. Однако за одной из дверей самого престижного адреса страны скрывается, пожалуй, самый парадоксальный лот на рынке недвижимости.

Это полноценная квартира, чья жилая площадь составляет всего 10 квадратных метров — меньше стандартной парковки для автомобиля.

Гениальная экономия пространства: от прихожей до спальни под потолком

С порога попадаешь в мир, где нет ни сантиметра пустоты. Прихожая мгновенно трансформируется в кабинет или столовую благодаря откидному столику, спрятанному в фасаде шкафа.

Сделав два шага, оказываешься в гостиной, которую занимает массивное кресло-кровать. Оно же — центральное место для отдыха, работы и сна для гостей. Вся бытовая техника и мини-кухня (без плиты, но с чайником, микроволновкой и крошечным холодильником) спрятаны в компактный модуль рядом.

Главный пространственный трюк — спальный модуль на антресоли. По крутой лестнице-трапу можно подняться на полноценную двуспальную кровать под самым потолком. А внизу, как контраст, разместился просторный санузел с душевой кабиной, ничем не уступающий по оснащению обычным квартирам.

Философия жизни в «чемодане» за 10 миллионов

Цена этого капсульного жилья — около 10 миллионов рублей. Платишь не за метры, а за уникальный опыт, статус и панорамный вид на Москву с высоты птичьего полёта.

Такая квартира — вызов и жесткая дисциплина. Она для того, кто воспринимает дом как место для сна и перезарядки, а всю жизнь проводит за его пределами. Это эксперимент в духе будущего, где роскошь — не в количестве вещей, а в качестве технологичных решений и локации. Согласились бы вы на такой годовой эксперимент над собой?