Общественные места Петербурга XVIII: от Летнего сада для аристократов до кабаков

Общественные пространства Петербурга были чётко сегрегированы, и смешение сословий на них было редким и часто скандальным событием.
1. Летний сад
Символ петровского Петербурга и главный променад для знати. Сюда приходили «себя показать и на других посмотреть».
Посещение требовало соответствующего костюма и манер. Для простолюдинов доступ сюда был ограничен.
2. Невский проспект
Главная артерия, где пешая прогулка или проезд в карете были важным социальным ритуалом.
Здесь пересекались все слои, но не смешивались: аристократ в карете, купец, идущий по делам, и мастеровой, спешащий через проспект в свою слободу, существовали в параллельных реальностях.
3. Трактиры, герберги и харчевни
Ключевые места для среднего и низшего класса.
Трактиры высшего разряда (например, «Лондон» на Невском) посещали купцы и иностранцы.
Многочисленные харчевни и кабаки в слободах и на окраинах были центрами мужского общения для простого народа, местами, где снимали стресс тяжёлого труда, узнавали новости и нередко затевали драки.
4. Бани
Универсальное и одно из немногих мест, где сословные границы стирались.
И знатный вельможа, и мастеровой посещали общественные бани («торговые бани»), хотя и в разное время или в разных отделениях.
Баня была не только гигиенической, но и социальной, даже ритуальной процедурой.
5. Церковь
Также объединяла прихожан разных сословий в момент службы, но и здесь рассадка и поведение строго регламентировались: знать — впереди, простой народ — сзади или на клиросе.