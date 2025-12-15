Москва пасет задних: в чем «Северная столица» была впереди (до появления Собянина)

Несмотря на стремительное развитие Москвы в последние годы, Петербург сохраняет уникальное преимущество — безупречную туристическую «химию». Об этом в эфире телеканала «78» заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
«Как к опере»
По словам эксперта, у жителей столицы нет нейтрального отношения к Петербургу:
«Москвичи относятся к Петербургу как к опере. Классической опере. Не существует равнодушных — либо очень любят, либо не понимают. Третьего не дано».
Главное преимущество Петербурга
Ломидзе назвала Петербург «самым возвратным городом» — то есть тем местом, куда туристы стремятся приехать снова и снова. В чём секрет?
-
Интуитивная среда. Ещё до того, как Москва при мэре Собянине сделала рывок в создании понятного туристического интерфейса, Петербург уже был образцом удобства для гостей. Исторический центр с его логичной планировкой, обилием указателей и продуманными маршрутами позволял путешественникам чувствовать себя комфортно без лишних усилий.
-
Сервис с историей. Северная столица десятилетиями формировала культуру гостеприимства: от отелей до кафе, от музеев до прогулочных зон. Здесь даже мелочи — таблички на зданиях, чистота улиц, работа общественного транспорта — складывались в единую систему, где турист не ощущал себя «чужим».
-
Концентрация смыслов. В отличие от многих мегаполисов, Петербург не распыляется на модные тренды, а делает ставку на вечное: архитектуру, музеи, театры, литературное наследие. Это создаёт эффект «многослойности» — каждый визит открывает новые грани.
Москва пасет задних
Ломидзе признаёт: при Собянине Москва серьёзно продвинулась в создании удобной городской среды. Однако Петербург остаётся эталоном туристической эргономики — тем местом, к уровню развития которого столица только стремится.
Итог: пока Москва активно перенимает лучшие практики, Петербург продолжает удерживать статус «города, в который возвращаются». И дело не только в дворцах и каналах — а в той самой «оперной» магии, которую невозможно скопировать.