Городовой / Общество / Москва пасет задних: в чем «Северная столица» была впереди (до появления Собянина)
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Почему петербуржцы потянулись в Поднебесную: спрос на рейсы в Китай удвоился Город
Доходные дома вернутся: градостроитель назвал признак, по которому аренда станет нормой в Петербурге Город
Игрушки на ёлке, а не на свалке: в Госдуме предлагают платформу обмена новогодних игрушек Город
Петербург без «кусачих» цен: где поесть вкусно, сытно и по-местному Город
Северная столица по субсидии: «Аэрофлот» впервые открыл продажу льготных билетов в Петербург Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Краеведение Эксклюзив Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Москва пасет задних: в чем «Северная столица» была впереди (до появления Собянина)

Опубликовано: 15 декабря 2025 11:15
Москва и Петербург
Москва пасет задних: в чем «Северная столица» была впереди (до появления Собянина)
Фото: Городовой.ру

Сейчас тренд меняется, и не в пользу города мечтателей.

Несмотря на стремительное развитие Москвы в последние годы, Петербург сохраняет уникальное преимущество — безупречную туристическую «химию». Об этом в эфире телеканала «78» заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

«Как к опере»

По словам эксперта, у жителей столицы нет нейтрального отношения к Петербургу:

«Москвичи относятся к Петербургу как к опере. Классической опере. Не существует равнодушных — либо очень любят, либо не понимают. Третьего не дано».

Главное преимущество Петербурга

Ломидзе назвала Петербург «самым возвратным городом» — то есть тем местом, куда туристы стремятся приехать снова и снова. В чём секрет?

  • Интуитивная среда. Ещё до того, как Москва при мэре Собянине сделала рывок в создании понятного туристического интерфейса, Петербург уже был образцом удобства для гостей. Исторический центр с его логичной планировкой, обилием указателей и продуманными маршрутами позволял путешественникам чувствовать себя комфортно без лишних усилий.

  • Сервис с историей. Северная столица десятилетиями формировала культуру гостеприимства: от отелей до кафе, от музеев до прогулочных зон. Здесь даже мелочи — таблички на зданиях, чистота улиц, работа общественного транспорта — складывались в единую систему, где турист не ощущал себя «чужим».

  • Концентрация смыслов. В отличие от многих мегаполисов, Петербург не распыляется на модные тренды, а делает ставку на вечное: архитектуру, музеи, театры, литературное наследие. Это создаёт эффект «многослойности» — каждый визит открывает новые грани.

Москва пасет задних

Ломидзе признаёт: при Собянине Москва серьёзно продвинулась в создании удобной городской среды. Однако Петербург остаётся эталоном туристической эргономики — тем местом, к уровню развития которого столица только стремится.

Итог: пока Москва активно перенимает лучшие практики, Петербург продолжает удерживать статус «города, в который возвращаются». И дело не только в дворцах и каналах — а в той самой «оперной» магии, которую невозможно скопировать.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью