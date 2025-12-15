Новогодние подработки в Петербурге: где заработать до 289 тысяч рублей

Предновогодний сезон — время не только чудес, но и хороших заработков. Аналитики портала с вакансиями собрали самые интересные предложения для тех, кто хочет подработать перед праздниками.
На первом месте по доходности — фасовщик сладких подарков с вахтовым методом работы. За одну смену платят от 3 до 5 тысяч рублей, а за полную вахту (45–60 смен) можно получить от 188,4 до 289,4 тысяч рублей. Бонус: работодатель обеспечивает проживание, питание и оплачивает проезд.
Чуть меньше — но тоже внушительно — заработает помощник по сбору новогодних подарков: свыше 147,2 тысяч рублей в месяц. При этом график гибкий: можно выходить на работу от четырёх часов в день, например по схеме 2/2 или 3/3.
Особого внимания заслуживает вакансия помощника‑курьера Санты — за такую сказочную работу предлагают до 225 тысяч рублей.
В топ‑10 новогодних вакансий также вошли:
- рабочий на склад конфет — 2,5–3 тысячи рублей за смену;
- аниматор Дед Мороз — 2,5 тысячи рублей за мероприятие;
- бармен‑кассир на новогоднюю ярмарку — 4 тысячи рублей за смену;
- няня на новогоднюю ночь в отель — 10 тысяч рублей за 5 праздничных часов;
- продавец шоколада — 90 тысяч рублей в месяц.