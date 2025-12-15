Городовой / Общество / Новогодние подработки в Петербурге: где заработать до 289 тысяч рублей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Почему петербуржцы потянулись в Поднебесную: спрос на рейсы в Китай удвоился Город
Доходные дома вернутся: градостроитель назвал признак, по которому аренда станет нормой в Петербурге Город
Игрушки на ёлке, а не на свалке: в Госдуме предлагают платформу обмена новогодних игрушек Город
Петербург без «кусачих» цен: где поесть вкусно, сытно и по-местному Город
Северная столица по субсидии: «Аэрофлот» впервые открыл продажу льготных билетов в Петербург Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Краеведение Эксклюзив Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Новогодние подработки в Петербурге: где заработать до 289 тысяч рублей

Опубликовано: 15 декабря 2025 10:00
Дед Мороз с помощником
Новогодние подработки в Петербурге: где заработать до 289 тысяч рублей
Фото: Городовой.ру

Если вы сейчас без постоянной работы, то есть шанс отложить солидную сумму.

Предновогодний сезон — время не только чудес, но и хороших заработков. Аналитики портала с вакансиями собрали самые интересные предложения для тех, кто хочет подработать перед праздниками.

На первом месте по доходности — фасовщик сладких подарков с вахтовым методом работы. За одну смену платят от 3 до 5 тысяч рублей, а за полную вахту (45–60 смен) можно получить от 188,4 до 289,4 тысяч рублей. Бонус: работодатель обеспечивает проживание, питание и оплачивает проезд.

Чуть меньше — но тоже внушительно — заработает помощник по сбору новогодних подарков: свыше 147,2 тысяч рублей в месяц. При этом график гибкий: можно выходить на работу от четырёх часов в день, например по схеме 2/2 или 3/3.

Особого внимания заслуживает вакансия помощника‑курьера Санты — за такую сказочную работу предлагают до 225 тысяч рублей.

В топ‑10 новогодних вакансий также вошли:

  • рабочий на склад конфет — 2,5–3 тысячи рублей за смену;
  • аниматор Дед Мороз — 2,5 тысячи рублей за мероприятие;
  • бармен‑кассир на новогоднюю ярмарку — 4 тысячи рублей за смену;
  • няня на новогоднюю ночь в отель — 10 тысяч рублей за 5 праздничных часов;
  • продавец шоколада — 90 тысяч рублей в месяц.
Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью