«Докторская» от «Ермолино»: есть ли мясо в колбасе категории «А» - россияне проверили и удивились
«Докторская» от «Ермолино»: есть ли мясо в колбасе категории «А» - россияне проверили и удивились

Опубликовано: 15 декабря 2025 13:16
колбаса
Фото: Городовой.ру

Порой производители лукавят, а что насчет этой фирмы?

Поход в магазин за блинами иногда заканчивается неожиданным гастрономическим открытием. Так случилось с «Докторской» колбасой от «Ермолино» — продуктом, который изначально вызывал скепсис у одной россиянки.

За килограмм просили около 350 рублей, но на этикетке уверенно красовалась категория «А» и ГОСТ. Стоило ли рискнуть?

Состав: игра в «найди мясо» оказалась выигрышной

Первое впечатление — состав читается почти как классический рецепт. Чётко указаны свинина и говядина. Дальше — яйца, молоко, специи. Ни соевого белка, ни крахмала, которые часто встречаются в бюджетном сегменте. Для категории «А» это норма: ГОСТ требует не менее 60% мышечной ткани. Похоже, здесь не хитрили.

Внешний вид и текстура: честная работа

Колбаса выглядит аккуратно: ровный розовый срез без серости, плотная, однородная структура. При нарезке не крошится и не размазывается — признак хорошей рецептуры и технологии. Ничего лишнего, всё по-честному.

Вкус: момент истины, который не разочаровал

«Докторская» — она как родниковая вода: должна быть просто вкусной. Эта — именно такая, отмечает автор теста и многочисленные комментаторы. Вкус мягкий, сливочный, с лёгкой ноткой мускатного ореха и кардамона.

Не пересолена, нет привкуса бумаги или желатина. Не шедевр высокой кухни, но для бутерброда, омлета или салата — очень достойно. После дегустации возникает желание попробовать и другие продукты этой марки.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
