Петербург в мундире: как Павел I подавил светскую жизнь и подчинил город военному уставу (1796-1801)
Петербург в мундире: как Павел I подавил светскую жизнь и подчинил город военному уставу (1796-1801)

Опубликовано: 15 декабря 2025 14:54
Пятилетнее правление Павла Петровича стало не просто ещё одной сменой монарха, а резкой, почти травматичной ломкой екатерининского стиля жизни.

Император, десятилетиями живший в тени матери в Гатчине, вынес оттуда не только обиду, но и альтернативную модель государства — милитаризованную, дисциплинированную, аскетичную, проникнутую духом прусской муштры.

Весь Петербург, привыкший к свободной, блестящей и расточительной жизни при Екатерине, был поставлен под ружьё в прямом и переносном смысле.

Город мгновенно изменил ритм и облик.

В нём воцарилась казарменная дисциплина. На улицах появились патрули, строго следившие за соблюдением новых правил: определённый цвет и фасон кафтанов, запрет на круглые шляпы и фраки (символы французской вольности), обязательное падение ниц при встрече с императором.

Вечерняя жизнь практически умерла: балы и ассамблеи сменились вахтпарадами и разводами караулов.

Архитектура также стала иной: вместо изящного классицизма Екатерины Павел тяготел к суровому, замкнутому средневековому образу.

Его главное творение — Михайловский замок — стал зримым манифестом его правления: неприступная крепость, окружённая рвами, в центре города, символизировала страх, оторванность от подданных и маниакальное стремление к безопасности.

Петербург из «Северной Пальмиры» на время превратился в опорный пункт деспотии, где каждый житель чувствовал себя на смотру или на осадном положении.

Автор:
Лариса Никонова
