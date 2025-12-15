Правление Павла I в Петербурге: почему дворянство, чиновники и купцы оказались в опале и страхе

Дворянство и офицерство пострадали больше всех.
Была отменена екатерининская «Жалованная грамота дворянству», гарантировавшая свободу от обязательной службы и телесных наказаний. Офицеров, заподозренных в небрежности, могли разжаловать в солдаты или отправить в Сибирь по одному подозрению.
Многие выходцы из знатных семей служили рядовыми в гатчинских батальонах. Жизнь высшего сословия превратилась в постоянный стресс и унижение.
Чиновничество также было поставлено под жёсткий контроль.
Введённые Павлом жёсткие регламенты и требование беспрекословного исполнения приказов парализовали работу коллегий. Карьера теперь зависела не от умения, а от демонстративной исполнительности и страха.
Купцы и мещане столкнулись с экономическим произволом.
Павел, борясь со злоупотреблениями, мог одним указом запретить ввоз определённых товаров или установить фиксированные цены, разоряя торговцев. Его борьба с «развращёнными» французскими модами ударила по портным и владельцам модных лавок.
Простой народ (солдаты, слуги, мастеровые) формально выиграл от некоторых указов Павла (например, о запрете работать в воскресенье), но на деле их жизнь стала ещё тяжелее из-за ужесточения дисциплины, всеобщей подозрительности и экономического хаска, вызванного политикой императора.
Павел создал ситуацию, где недовольны были практически все, от гвардейского полковника до рыночного торговца. Петербург затаился, живя между страхом перед мгновенной карой и надеждой на перемены.