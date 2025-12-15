Городовой / Учеба / Правление Павла I в Петербурге: почему дворянство, чиновники и купцы оказались в опале и страхе
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Почему петербуржцы потянулись в Поднебесную: спрос на рейсы в Китай удвоился Город
Доходные дома вернутся: градостроитель назвал признак, по которому аренда станет нормой в Петербурге Город
Игрушки на ёлке, а не на свалке: в Госдуме предлагают платформу обмена новогодних игрушек Город
Петербург без «кусачих» цен: где поесть вкусно, сытно и по-местному Город
Северная столица по субсидии: «Аэрофлот» впервые открыл продажу льготных билетов в Петербург Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Краеведение Эксклюзив Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Правление Павла I в Петербурге: почему дворянство, чиновники и купцы оказались в опале и страхе

Опубликовано: 15 декабря 2025 14:55
Правление Павла I в Петербурге: почему дворянство, чиновники и купцы оказались в опале и страхе
Правление Павла I в Петербурге: почему дворянство, чиновники и купцы оказались в опале и страхе
Городовой ру

Реформы и причуды Павла ударили по всем слоям общества, но по-разному, создав всеобщую атмосферу нестабильности и страха.

Дворянство и офицерство пострадали больше всех.

Была отменена екатерининская «Жалованная грамота дворянству», гарантировавшая свободу от обязательной службы и телесных наказаний. Офицеров, заподозренных в небрежности, могли разжаловать в солдаты или отправить в Сибирь по одному подозрению.

Многие выходцы из знатных семей служили рядовыми в гатчинских батальонах. Жизнь высшего сословия превратилась в постоянный стресс и унижение.

Чиновничество также было поставлено под жёсткий контроль.

Введённые Павлом жёсткие регламенты и требование беспрекословного исполнения приказов парализовали работу коллегий. Карьера теперь зависела не от умения, а от демонстративной исполнительности и страха.

Купцы и мещане столкнулись с экономическим произволом.

Павел, борясь со злоупотреблениями, мог одним указом запретить ввоз определённых товаров или установить фиксированные цены, разоряя торговцев. Его борьба с «развращёнными» французскими модами ударила по портным и владельцам модных лавок.

Простой народ (солдаты, слуги, мастеровые) формально выиграл от некоторых указов Павла (например, о запрете работать в воскресенье), но на деле их жизнь стала ещё тяжелее из-за ужесточения дисциплины, всеобщей подозрительности и экономического хаска, вызванного политикой императора.

Павел создал ситуацию, где недовольны были практически все, от гвардейского полковника до рыночного торговца. Петербург затаился, живя между страхом перед мгновенной карой и надеждой на перемены.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью