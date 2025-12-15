Когда Екатерина II открыла двери: 15 декабря в истории Петербурга

Как 15 декабря навсегда изменило литературу и театр?

Петербург, переживший эпохи дворцовых переворотов, научного прорыва и тяжелейших испытаний, хранит в своей летописи множество примечательных дат.

15 декабря — день, который объединяет в себе указы о заселении страны, трагические тайны престолов, рождение великих культурных институтов и возвращение самого необходимого — электрического света.

1762: Имперский зов и амнистия эмигрантов

Начало имперским преобразованиям в этот день положила Екатерина II. 15 декабря 1762 года императрица подписала Манифест, ставший важным шагом в демографической политике.

Документ позволял иностранцам “выходить и селиться в России и о свободном возвращении в своё отечество русских людей, бежавших за границу”.

Таким образом, правительство стремилось увеличить население империи, используя как приток новых граждан, так и амнистию для тех россиян, кто покинул страну ранее.

1755: Тайна Петропавловской крепости

В стенах Петропавловской крепости 15 декабря 1775 года завершилась жизнь одной из самых загадочных фигур XVIII века — княжны Таракановой.

Женщина, известная под множеством имен — госпожа Шолл, Франк, графиня Пиннеберг, а также “Азовская принцесса”, — умерла от чахотки.

“Кто она такая на самом деле — выяснить так и не удалось”.

Историки прозвали ее княжной Таракановой, предположив родство с предполагаемыми потомками Елизаветы Петровны и графа Разумовского.

Эта история породила множество легенд о незаконнорожденных детях российского престола, добавляя мрачного колорита в хроники столицы.

1905: Рождение “Дома Пушкина”

15 декабря 1905 года стало поворотным моментом для русской словесности. В этот день было принято решение об основании Института русской литературы, ныне известного как Пушкинский дом.

Секретарь комиссии В. А. Рышков зафиксировал в своем дневнике:

“Чудный, памятный день в истории русской культуры! Сегодня решен «Дом Пушкина». Поздравляю мыслящую Россию с этим громадным приобретением!…”.

Это учреждение немедленно стало центром притяжения для исследователей наследия великого поэта.

1913: Авангардный взрыв

Через восемь лет, 15 декабря 1913 года, Петербург взорвался культурным экспериментом. В Луна-парке, расположенном в Демидовском саду, прошли “первые в мире спектакли футуристов театра”.

Особое внимание публики была прикована к опере «Победа над солнцем». Текст к ней написал Алексей Крученых, поэт-футурист, который ввел в поэзию беспредметный язык — «заумь».

Музыку создал Михаил Матюшин, а сценографию разработал Казимир Малевич. Малевич позже оставил свидетельство о значении этого события:

“…Завеса разорвалась, разорвав одновременно вопль сознания старого мозга, раскрыла перед глазами дикой толпы дороги, торчащие и в землю и в небо. Мы открыли новую дорогу театру”.

1926: Телефонный кредит

Технологии также оставили свой след в этот день. 15 декабря 1926 года абоненты Ленинградской телефонной станции получили возможность пользоваться услугой “разговор в кредит”.

Первая станция, открытая еще в 1882 году, принимала на работу только незамужних девушек — считалось, что они меньше отвлекаются от обязанностей.

1942: Возвращение света

Но, пожалуй, самым долгожданным событием для измученных блокадой жителей стало возвращение тепла и света. 15 декабря 1942 года, после годичного перерыва, “в ленинградских квартирах вновь загорелись электрические лампочки”.

Это стало не просто техническим восстановлением, а мощным символом надежды и стойкости города-героя.