Рекорд, которым не гордятся: налоговые долги в России доросли до 3,3 трлн рублей
Рекорд, которым не гордятся: налоговые долги в России доросли до 3,3 трлн рублей

Опубликовано: 15 декабря 2025 21:30
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online

Эксперты отмечают, что увеличение объёма задолженности связано с совершенствованием методов налогового администрирования.

Суммарные обязательства граждан и организаций перед государственным бюджетом в 2025 году достигли самой высокой отметки за всю историю наблюдений и составили 3,26 триллиона рублей по результатам первых девяти месяцев, сообщают «Известия».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта величина увеличилась почти на пятую часть. Такие выводы изложены в докладе «Социально-экономическое положение России».

Алексей Крылов, налоговый консультант и эксперт совета ТПП РФ по вопросам финансов, объясняет этот рост тем, что работа налоговых органов стала эффективнее.

По его словам, инспекторы теперь лучше выявляют факты попыток неуплаты налогов и реагируют на них своевременно.

Финансовый советник Алексей Родин добавляет, что компаниям стало заметно сложнее использовать незаконные методы для уменьшения налоговой нагрузки.

По оценкам экспертов, основные причины появления рекордной задолженности — ужесточение контроля над уплатой сборов и ужесточение финансовых условий.

Ранее сообщалось о планах Владимира Путина повысить безналоговые выплаты при рождении ребёнка, начиная с первого января.

Автор:
Юлия Аликова
