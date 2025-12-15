Рекорд, которым не гордятся: налоговые долги в России доросли до 3,3 трлн рублей

Суммарные обязательства граждан и организаций перед государственным бюджетом в 2025 году достигли самой высокой отметки за всю историю наблюдений и составили 3,26 триллиона рублей по результатам первых девяти месяцев, сообщают «Известия».
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта величина увеличилась почти на пятую часть. Такие выводы изложены в докладе «Социально-экономическое положение России».
Алексей Крылов, налоговый консультант и эксперт совета ТПП РФ по вопросам финансов, объясняет этот рост тем, что работа налоговых органов стала эффективнее.
По его словам, инспекторы теперь лучше выявляют факты попыток неуплаты налогов и реагируют на них своевременно.
Финансовый советник Алексей Родин добавляет, что компаниям стало заметно сложнее использовать незаконные методы для уменьшения налоговой нагрузки.
По оценкам экспертов, основные причины появления рекордной задолженности — ужесточение контроля над уплатой сборов и ужесточение финансовых условий.
Ранее сообщалось о планах Владимира Путина повысить безналоговые выплаты при рождении ребёнка, начиная с первого января.