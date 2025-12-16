Тревожный звонок: Мурашко сообщил о 480 тысячах российских школьников с ожирением

В России насчитывается 480 тысяч школьников с диагнозом ожирение. Эту информацию озвучил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании.
Он уточнил, что речь идет о данных за 2024 год, сообщают РИА Новости.
Мурашко подчеркнул, что специалисты Центра эндокринологии активно занимаются этой проблемой. По его словам, уже появляются положительные результаты от этой работы.
Министр отметил значимость подобных инициатив для улучшения здоровья детей.
