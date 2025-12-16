Городовой / Город / Тревожный звонок: Мурашко сообщил о 480 тысячах российских школьников с ожирением
Тревожный звонок: Мурашко сообщил о 480 тысячах российских школьников с ожирением

Опубликовано: 16 декабря 2025 02:30
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru

Центр эндокринологии присоединился к мероприятиям по профилактике и лечению заболевания.

В России насчитывается 480 тысяч школьников с диагнозом ожирение. Эту информацию озвучил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании.

Он уточнил, что речь идет о данных за 2024 год, сообщают РИА Новости.

Мурашко подчеркнул, что специалисты Центра эндокринологии активно занимаются этой проблемой. По его словам, уже появляются положительные результаты от этой работы.

Министр отметил значимость подобных инициатив для улучшения здоровья детей.

Ранее поднимался другой важный социальный вопрос. Сергей Рыбальченко, возглавляющий комиссию Общественной палаты по вопросам семьи и детства, высказал мнение о поведенческих трудностях среди подростков. Он заявил, что они должны нести такую же ответственность, как и взрослые люди.

Юлия Аликова
Город
