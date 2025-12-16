Баба-Яга‑рокер и леденец-рыба: какие необычные ёлочные игрушки приготовили петербуржцам

В Санкт-Петербурге появились новогодние украшения с необычными и нарочито несимметричными формами, вызвавшие обсуждение среди местных жителей.

На Дворцовой площади уже устанавливают и украшают главную городскую ель, и для жителей это сигнал готовиться к празднику: доставать ёлки или выбирать их в магазинах.

В этом году в ассортименте есть как традиционные игрушки, так и необычные украшения. Продавцы отмечают рост популярности смешных и непривычных ёлочных аксессуаров, которые находят своих поклонников среди горожан, сообщает Neva.Today.

К наступающему Новому году, который пройдет под знаком красной огненной лошади, покупатели могут встретить неожиданные игрушки — от Бабы-Яги в стиле рок до стеклянных огурцов для поклонников здорового образа жизни.

В продаже есть фигурка ежа, собранная из шишки, напоминающая детскую поделку и вызывающая улыбку своими простыми формами. Несколько магазинов предлагают кричащие верхушки в виде необычных звезд, которые могут заменить привычный символ года и занять место главного украшения на ёлке.

На некоторых интернет-площадках количество подобных «нестандартных» игрушек даже превышает число классических украшений.

Например, там встречается символ прошлого года — змея, вылупляющаяся из яйца, а также рептилия с мишурой, клоуны с выразительными лицами и снеговики с рыжими волосами.

В обычных петербургских магазинах, как правило, ассортимент новогодних украшений больше соответствует традиционным вкусам, хотя и здесь можно наткнуться на оригинальные находки.

Среди них есть фигурка лисы с выразительными косыми глазами, леденец, внешне напоминающий рыбу, чайки с крыльями бабочек и снеговик в стиле диско.

Вместе с тем большинство покупателей предпочитает классические шары, фигурки оленей и сосульки, цена на которые держится на уровне 300–700 рублей за штуку.

Особо крупные игрушки или сложные украшения могут стоить тысячу рублей и выше.

В среднем же стоимость необычных и традиционных ёлочных украшений примерно одинакова — примерно от 300 до 700 рублей. Но выбор остаётся за теми, кто стремится подчеркнуть индивидуальность своей праздничной атмосферы.

В этом году некоторые любители оригинального оформления выбрали для своих ёлок дизайнерский приём — использовать белую полупрозрачную ткань, накидываемую поверх гирлянд.

Такой способ оформления активно набирает популярность среди блогеров, которые делятся результатами в соцсетях.

Ранее стало известно, что петербургские Деды Морозы за один рабочий день могут заработать сумму, сопоставимую со средней месячной зарплатой по городу.