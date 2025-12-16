Талоны отменили: что произошло 16 декабря в истории Петербурга

Эти события варьировались от сокрушительных пожаров до торжественных государственных актов.

Декабрь в Санкт-Петербурге часто ассоциируется с суровыми морозами и короткими днями, но 16 декабря на протяжении веков служило датой знаковых событий, менявших научный, политический и социальный ландшафт столицы.

1747: Пожар в Кунсткамере

16 (5 декабря по старому стилю) декабря 1747 года пламя охватило здание Кунсткамеры — сокровищницу петровских открытий. В огне погибла большая часть экспонатов, включая знаменитый Готторпский глобус.

Михаил Ломоносов не сдержал гнева по поводу замалчивания трагедии:

«…о большом глобусе объявлено, что он только повредился, невзирая на то, что онаго в целости не осталось, кроме старой двери, коя лежала внизу в погребе…».

1828: Рождение «скорой помощи» Николая I

16 декабря 1828 года Николай I утвердил Положение о заведениях для внезапных обмороков и ранений в Петербурге. Идея повисла в воздухе — воплотили ее лишь после ходынской давки 1896 года.

Императрица Мария Федоровна поручила Красному Кресту дело.

Первые пять станций открыли 7 марта 1899-го. «Санкт-Петербургские ведомости» отметили: за год приняли 317 вызовов. Государственная служба спасла тысячи.

1889: Больница на Смоленском поле

16 декабря 1889 года на Смоленском поле чествовали память Александра II: биржевые купцы сдали средства на грандиозную больницу. Торжество ознаменовало эру филантропии.

Сегодня на Большом проспекте Васильевского острова, 77, — детская больница №3, хранящая традиции милосердия.

1928: Музей Менделеева для публики

16 декабря 1928 года, распахнул двери музей-кабинет Дмитрия Ивановича Менделеева на Московском проспекте, 19. Гений таблицы элементов стал доступен всем — шаг к популяризации науки.

1947: Торговля без карточек в «Пассаже»

16 декабря 1947 года в текстильном отделе универмага «Пассаж» стартовала свободная продажа — впервые после войны без талонов. Город вздохнул свободнее, оживляя послевоенную жизнь.

1966: Эра «Заневского»

16 декабря 1966 года открылся крупнейший в СССР магазин самообслуживания «Заневский». Путь начался в 1954-м на улице Пржевальского, 10.

«Вечерний Ленинград» описывал чудо:

«В первом магазине самообслуживания все удивительно — нет привычных прилавков и витрин, не видно продавцов. Вдоль стены возвышаются высокие открытые полки, на них пакеты с крупой, мукой, сахаром, макаронами, горки всевозможных консервов».

