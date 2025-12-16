Путешествие без свидетелей: туристы-одиночки тянутся к серому Петербургу

В декабре 2025 года Петербург привлек значительное число путешественников, предпочитающих самостоятельные поездки. Согласно информации одной туристической платформы, на город пришлось 14 процентов всех индивидуальных бронирований за месяц, сообщает ДП.
Таким образом, Петербург занял вторую позицию в рейтинге самых востребованных городов для поездок в одиночку.
В среднем гости останавливались в городе на четыре ночи. За одну ночь в гостинице туристы платили примерно 2,3 тысячи рублей.
Для многих путешественников такие поездки привлекательны, поскольку позволяют им получать «больше свободы и приватности», как отмечают представители сервиса.
Лидирующую строчку по числу индивидуальных поездок зимой заняла Москва — здесь самостоятельно путешествовали 20 процентов туристов.
На третьей позиции оказался Сочи с показателем 7 процентов. Петербург получил 14% одиночных бронирований.
Финансовые итоги турсезона для гостиниц города также оказались заметными. С 1 октября по 1 ноября отели Петербурга заработали около 300 миллионов рублей на приёме гостей.
