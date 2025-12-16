Редкий «хищник» у ворот: Ленинградский зоопарк предупреждает о продаже поддельных билетов

В Ленинградском зоопарке зафиксированы случаи продажи билетов на посещение по завышенной стоимости, а также попытки реализовать входные талоны на бесплатные мероприятия. Об этом сообщили представители пресс-службы зверинца.
Руководство предупреждает о необходимости приобретать билеты только через проверенные каналы.
В официальном заявлении пресс-службы подчеркивается:
«Напоминаем вам, что единственными официальными и надёжными способами приобретения билетов в Ленинградский зоопарк являются: наш официальный сайт, кассы зоопарка, официальные билетные операторы: Кассир.ру, Яндекс Афиша».
В учреждении отмечено, что сторонние интернет-ресурсы, группы в соцсетях и частные предложения не имеют отношения к продаже легитимных билетов.
Граждан призывают внимательно проверять источники покупки, чтобы избежать мошенничества.
«Будьте бдительны! Проверяйте источник. Давайте вместе защитим себя от обмана, чтобы посещение Ленинградского зоопарка оставило только приятные впечатления»,
— сказано в обращении зоопарка.
