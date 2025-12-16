Городовой / Город / Редкий «хищник» у ворот: Ленинградский зоопарк предупреждает о продаже поддельных билетов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Я Бог, со мной этого не случится»: почему нарциссизм знаменитостей — лучшая приманка для мошенников Общество
Не только матери: Путин освободил от обязательных работ и отцов-одиночек Город
«Отставание от темпа эпохи»: нужно ли смотреть советское кино школьникам Общество
Нападение девятиклассника на учительницу: школьный Петербург переходит на усиленную охрану Город
Не дари ему носки: 5 подарков, которые по приметам гарантированно приведут к разрыву отношений Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Краеведение Эксклюзив Туризм
Категории
Общество Спорт

Редкий «хищник» у ворот: Ленинградский зоопарк предупреждает о продаже поддельных билетов

Опубликовано: 16 декабря 2025 14:30
Редкий «хищник» у ворот: Ленинградский зоопарк предупреждает о продаже поддельных билетов
Редкий «хищник» у ворот: Ленинградский зоопарк предупреждает о продаже поддельных билетов
Global Look Press / Zamir Usmanov / Russian Look

Злоумышленники продают билеты по завышенной стоимости или на те события, на которые вход свободен.

В Ленинградском зоопарке зафиксированы случаи продажи билетов на посещение по завышенной стоимости, а также попытки реализовать входные талоны на бесплатные мероприятия. Об этом сообщили представители пресс-службы зверинца.

Руководство предупреждает о необходимости приобретать билеты только через проверенные каналы.

В официальном заявлении пресс-службы подчеркивается:

«Напоминаем вам, что единственными официальными и надёжными способами приобретения билетов в Ленинградский зоопарк являются: наш официальный сайт, кассы зоопарка, официальные билетные операторы: Кассир.ру, Яндекс Афиша».

В учреждении отмечено, что сторонние интернет-ресурсы, группы в соцсетях и частные предложения не имеют отношения к продаже легитимных билетов.

Граждан призывают внимательно проверять источники покупки, чтобы избежать мошенничества.

«Будьте бдительны! Проверяйте источник. Давайте вместе защитим себя от обмана, чтобы посещение Ленинградского зоопарка оставило только приятные впечатления»,

— сказано в обращении зоопарка.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью