Городовой / Город / Северная столица за бортом богатой пятёрки: Петербург не пробился в лидеры по доходам
Северная столица за бортом богатой пятёрки: Петербург не пробился в лидеры по доходам

Опубликовано: 16 декабря 2025 15:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Санкт-Петербург занял седьмое место среди российских регионов по уровню доходов населения.

Петербург занял седьмую позицию в недавно опубликованном списке российских регионов, ранжированных по уровню доходов жителей, сообщают РИА Новости.

Первые места рейтинга достались регионам, расположенным в зоне Крайнего Севера: лидируют Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Чукотка.

По сведениям официальной статистики, в третьем квартале 2025 года жители России в среднем получали 73 тысячи рублей в месяц, что на 9,6 тысячи рублей превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Вместе с тем в Петербурге за этот же период средний доход на одного человека достиг отметки 100,2 тысячи рублей в месяц.

Соотношение средних доходов населения к стоимости минимально необходимого потребительского набора составило 3,46.

Это говорит о том, что у жителей регионов на севере страны сохраняется значительный финансовый задел по сравнению с другими субъектами Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Петербург находился на 16 месте среди российских городов по уровню зарегистрированной безработицы.

Во втором квартале 2025 года горожане в среднем тратили по 5,3 месяца на поиск новой работы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
