Северная столица за бортом богатой пятёрки: Петербург не пробился в лидеры по доходам

Петербург занял седьмую позицию в недавно опубликованном списке российских регионов, ранжированных по уровню доходов жителей, сообщают РИА Новости.
Первые места рейтинга достались регионам, расположенным в зоне Крайнего Севера: лидируют Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Чукотка.
По сведениям официальной статистики, в третьем квартале 2025 года жители России в среднем получали 73 тысячи рублей в месяц, что на 9,6 тысячи рублей превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Вместе с тем в Петербурге за этот же период средний доход на одного человека достиг отметки 100,2 тысячи рублей в месяц.
Соотношение средних доходов населения к стоимости минимально необходимого потребительского набора составило 3,46.
Это говорит о том, что у жителей регионов на севере страны сохраняется значительный финансовый задел по сравнению с другими субъектами Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что Петербург находился на 16 месте среди российских городов по уровню зарегистрированной безработицы.
Во втором квартале 2025 года горожане в среднем тратили по 5,3 месяца на поиск новой работы.
