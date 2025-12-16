Ленинград был на волосок от гибели: как «замороженный» плывун взорвался и чуть не обрушил целый район

Как Ленинград использовал жидкий азот (-196°C) для спасения метро.

История строительства Ленинградского метрополитена изобилует героическими страницами, но 8 апреля 1974 года навсегда вошла в нее как день, когда хрупкий баланс между амбициями и геологией был нарушен.

Вечер того дня начался с тревожного предзнаменования: на глубине 90 метров, в нижнем тоннеле, из разведочной скважины сначала медленно, а затем с шипением начала сочиться вода.

“Всем наверх! Немедленно!” — крик бригадира стал сигналом к бегству.

Через считанные часы полтора километра тоннелей оказались под водой, а на поверхности, на площади Мужества, образовались провалы, угрожавшие целой части Ленинграда.

Политика диктует инженерам: гонка к съезду

Все началось с политического давления в конце 1960-х — начале 1970-х. Стремительно растущие северные районы города требовали срочного транспортного решения.

Коммунистическая партия поставила амбициозную задачу: к XXV съезду КПСС в феврале 1976 года открыть пять новых станций. Среди них — «Площадь Мужества» и «Политехническая», первые в мире односводчатые станции глубокого заложения.

Управление городом взял на себя жесткий первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Григорий Романов.

“Строить надо быстро, строить надо к съезду, строить надо по кратчайшему маршруту”, — такой была его установка.

Инженеры «Ленметростроя» столкнулись с невидимым врагом — плывуном.

Участок между «Лесной» и «Площадью Мужества» протяженностью 450 метров проходил через русло древней подземной реки, где на глубине 90 метров залегал водонасыщенный песок под огромным давлением.

Плывун — невидимый враг

Обойти плывун означало сорвать сроки. Пройти глубже — усложнить конструкцию и увеличить время строительства. Инженеры предложили смелое, но рискованное решение: заморозить плывун и пройти напрямик.

Для экономии времени и сокращения объема бурения было решено расположить тоннели один над другим — с минимальным расстоянием в 14 метров. Многие эксперты позже сочтут это решение роковым.

День, когда все рухнуло: ледяной монолит дал трещину

8 апреля 1974 года, около 16 часов 30 минут, стало фатальным. В нижнем тоннеле при бурении разведочной скважины обнаружили незамерзшую породу. Заморозка, видимо, не сработала. Вода хлынула потоком, а следом — водопесчаная смесь.

Рабочие едва успели спастись. Нижний тоннель был затоплен за несколько часов. Мощные бетонные затворы толщиной три метра не смогли остановить натиск стихии.

“Плывун поступал слишком быстро”, — вспоминают участники событий.

Вода, уходя в тоннели, оставляла под поверхностью земли огромные пустоты. Грунт пришел в движение: на площади Мужества лопнули трамвайные рельсы, асфальт вздыбился, а производственные корпуса частично обрушились.

Чудом никто не погиб, но угроза катастрофы висела над районом.

Ледяное спасение: жидкий азот вступает в игру

Несмотря на опасность, требование сдачи объекта к съезду оставалось в силе. Было принято беспрецедентное решение: отказаться от фреоновых установок и применить жидкий азот — хладагент с температурой кипения минус 196 градусов.

Эта технология в мировой практике метростроения применялась впервые.

Со всей страны в Ленинград хлынули составы с цистернами. По разным оценкам, было доставлено от 6 до 8 тысяч тонн жидкого азота. Проложили 350 километров трубопроводов, пробурили 2000 скважин.

В забое температура опускалась до минус 50 градусов. Благодаря этой “ледяной блокады”, плывун удалось временно остановить. Тоннели были очищены, и в конце 1975 года движение было восстановлено — пусть и с опозданием на два с половиной года.

Вторая катастрофа и итальянское решение

Два десятилетия перегон работал под постоянным контролем, поскольку “ежесуточно через дренаж в тоннели поступает около 60 кубометров воды”. Грунт медленно оттаивал.

Вторая катастрофа произошла 4 декабря 1995 года. Плывун вновь прорвал ослабевшие конструкции. Поезда начали тонуть, просадка достигла четырех сантиметров в сутки.

В ночь на 6 декабря было принято единственно верное решение — затопить двухкилометровый перегон, чтобы предотвратить дальнейшее оседание поверхности.

Восстановление стало делом международного уровня. Конкурс выиграл итало-шведский консорциум. В 2001 году в работу вступил проходческий щит “Виктория”.

Несмотря на технические сложности и даже временную остановку работ из-за просадки щита, новые, обходные тоннели были построены.

“Они представляли собой конструкции из 555 и 565 бетонных колец с резиновыми уплотнителями, рассчитанными на 100 лет эксплуатации”, — отмечают инженеры.

26 июня 2004 года движение было полностью восстановлено. Автобус № 80, ставший символом восьмилетнего перерыва, совершил свой последний рейс.

История аварии, ставшей крупнейшей в мировой практике метростроения, служит суровым напоминанием:

“Природу не обманешь, а политические сроки не должны диктовать технические решения”.

Затопленные тоннели 1974 и 1995 годов до сих пор покоятся под землей — немые памятники человеческой настойчивости и геологическому упрямству.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.