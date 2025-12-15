В Ленобласти на готове 620 запасных точек беспроводного интернета

Для жителей региона стала доступна интерактивная карта, на которой можно отследить работу Wi-Fi и мобильного интернета.

В Ленинградской области насчитывается 620 мест с бесплатным доступом к Wi-Fi. Об этом информирует пресс-служба комитета по цифровому развитию.

Представители ведомства сообщили, что воспользоваться этими точками можно при возникновении сложностей с мобильным интернетом.

Данные о бесплатных точках доступа размещены как в интерактивной карте на портале «Связь47», так и в мобильном приложении «Цифра47». Жители региона могут найти подходящее место, если понадобится альтернатива обычной мобильной связи.

Подчёркивается, что такие меры направлены на повышение доступности связи в непредвиденных ситуациях.

В пресс-службе уточнили, что ограничения на использование интернета и отдельных сайтов вводятся силовыми ведомствами. Решения на этот счет принимаются без участия операторов мобильной связи и региональных органов власти.

Для поддержания контакта с близкими в подобных случаях комитет советует использовать ресурсы, входящие в разрешённый перечень, голосовую связь, проводные виды подключения, а также бесплатные Wi-Fi точки.

Ранее в соцсетях появлялась информация, что губернатор Александр Дрозденко предупреждал жителей о возможных перебоях с интернетом в праздничные дни.