Не дари ему носки: 5 подарков, которые по приметам гарантированно приведут к разрыву отношений

В культуре дарения существует множество негласных правил и примет, касающихся того, какие предметы не стоит передавать из рук в руки, чтобы избежать энергетических потерь или конфликтов.

Ясновидящая, финалистка первого сезона «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова, раскрывает список подарков, которые могут стать источником неприятностей — от ссор до болезней.

Острые предметы и символ разрыва

Особое внимание уделяется предметам, которые могут символизировать разрыв связей или нести негативную энергию.

“Нельзя дарить ножи, нельзя дарить вилки, нельзя дарить платки, нельзя дарить часы, нельзя дарить зеркала”, — рассказывает эксперт порталу «Городовой».

Эти, казалось бы, бытовые предметы, согласно приметам, могут спровоцировать “разрыв в отношениях, разрыв в партнерстве, ссоры, конфликты, болезни, неприятности”.

Особое подозрение вызывают часы. Их считают инструментом, который отмеряет время совместных отношений, а потому дарение часов может символизировать скорое расставание.

Носки и пустые карманы: как избежать финансового краха

Среди самых популярных, но нежелательных подарков на Новый год выделяются носки. Примета гласит, что “это примета к расставанию, к разрыву”.

Чтобы нейтрализовать этот негативный эффект, существует простое правило:

“пусть человек, которому подарили носки, даст вам копеечку за это”.

Другой способ избежать “пустых карманов”, которые сулят пустые носки, — это класть “на каждый носок конфету, но чтобы носок не был пустым”.

Серьезное внимание следует уделить и аксессуарам для хранения денег. Не рекомендуется дарить кошельки или портмоне, если они остаются пустыми.

“Если вы дарите кошельки, то туда нужно положить денежку обязательно”.

Это может быть даже мелкая копейка или, предпочтительнее, бумажная купюра. Если это портмоне — “туда тоже нужно что-то положить”. Это может быть “визитка какая-нибудь или может быть даже там не знаю какая-то карта скидочная”.

Главное правило:

“нельзя дарить вещи, которые внутри пустые”.

Энергетическое наполнение для больших даров

Этот принцип наполненности распространяется и на более крупные предметы. Если в дар преподносится, например, большая ваза, она тоже не должна быть пустой:

“в ней должно на дне что-то лежать”.

Этот же закон касается и заимствованных вещей. Если у соседей одолжили посуду, например, вазу, то при возвращении необходимо убедиться, что она не пуста.

“Когда вам возвращают эту вазу, туда нужно, чтобы положили что-то, чтобы ваза не была пустой, чтобы у вас не были пустые карманы”.

Ловушка для зафиксированного момента: о фотографии в рамке

Неожиданное предостережение касается и фотографий. Дарья Миронова настоятельно не рекомендует дарить фото в уже готовой рамке.

“Если уже в рамке дарите фотографию, то вы энергетически тот момент, где сфотографировано какое-либо событие, фиксируете в судьбе этого человека и как бы блокируете”.

Чтобы избежать блокировки судьбы одаряемого, необходимо дарить предметы отдельно:

“отдельно дарите фотографию, отдельно рамку”.

Это позволит человеку “своими руками вставить” снимок, тем самым сохранив энергию события текучей и не зафиксированной.

Как “откупиться” от ненужного сервиза

Что же делать с тем самым ненужным сервизом, который необходимо передарить тому, кому он действительно пригодится?

В этом случае ясновидящая предлагает ритуал, связанный с нейтрализацией потенциальной “воронки отсутствия денежной энергии”.

В сервиз нужно обязательно что-то положить, чтобы он не стал символом финансового дефицита для нового владельца:

“в этот сервис нужно положить конфетку, либо какую-нибудь монетку”.

Это простое действие, по примете, защищает денежный поток.

