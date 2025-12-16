Не только матери: Путин освободил от обязательных работ и отцов-одиночек

Владимир Путин утвердил новый закон, согласно которому матери, одинокие отцы, а также опекуны детей с ограниченными возможностями будут освобождены от обязательных работ как административного наказания. Документ размешен на портале правовых актов.
Теперь, если суд примет решение о назначении обязательных работ таким гражданам, они смогут подать просьбу об освобождении.
В случае удовлетворения этого ходатайства судья выносит постановление, отменяющее предыдущее решение о назначении обязательных работ.
Ранее стало известно, что глава государства утвердил закон, предусматривающий выплату пенсии детям, которые появились на свет после смерти отца.