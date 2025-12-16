«Публика была счастлива»: над чем раньше смеялись петербуржцы

Как менялся юмор на берегах Невы.

Поиск смешного всегда был неотъемлемой частью городской культуры. То, что вызывало смех сто лет назад, сегодня может показаться архаичным или даже шокирующим.

Экскурсовод Татьяна Зырянова раскрывает порталу «Городовой» тайны юмористических жанров, которые процветали в Петербурге в начале XX века, доказывая, что современный стендап — лишь новая форма старого стремления к комедии.

Фарс: петербургский предшественник комедии

Если современный любитель юмора ищет на эстраде стендап, то в начале XX века его ждал фарс. Этот жанр представляет собой “синтез театральной комедии и разговорного жанра”.

Фарс — это короткая комическая пьеска с простым сюжетом, где юмор зачастую находится “на грани”.

Мода на фарс захватила Петербург с невероятной скоростью. Его ставили повсеместно: на эстрадных сценах, например, в Пассаже, и даже в саду на Офицерской.

Артисты легкого жанра не просто шутили — они “пели, танцевали, публика была счастлива”.

“Актрисы позволяли себе больше, чем на театральной сцене. Называлось это развитием сценического искусства”.

От фарса до революционного эпатажа

Интересно, что этот жанр не сдался без боя даже после смены строя. Фарс трансформировался, впитывая новые веяния.

В сборнике эссе «Нагота на сцене» сам будущий нарком просвещения Луначарский высказывался с поразительной откровенностью, провозглашая:

“Борьба за наготу есть борьба за красоту, здоровье и свободу”.

Это свидетельствует о том, что эпатаж и смех, граничащий с провокацией, были важной частью художественной повестки той эпохи.

Эволюция жанра: от КВН к микрофону

Каждое новое поколение переосмысливает старую формулу комедии. В 1960-е годы родился советский вариант фарса — КВН (Клуб весёлых и находчивых).

Этот формат, основанный на состязательности и коллективном остроумии, стал мостом между старой эстрадой и современными формами.

Сегодняшний наследник фарса — это стендап.

Татьяна Зырянова отмечает, что “современный стендап осваивает большую сцену”. Стендаперы сегодня готовы собирать даже такие монументальные площадки, как БКЗ «Октябрьский».

Однако, по мнению эксперта, истинная природа жанра требует близости:

“всё же это клубный, камерный жанр, когда между артистом и залом есть диалог”.

Вопрос о предпочтениях остается открытым: “Какое название нравится больше именно вам: фарс или стендап?” — но суть остается неизменной: жажда смеха и острого слова жива в Петербурге столетиями.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.