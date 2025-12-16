Корональная дыра: 17 и 18 декабря Землю могут накрыть магнитные бури

Учёные из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук 15 декабря сообщали о том, что в ближайшие дни, 17 и 18 декабря, на Солнце не ожидается вспышек.
Вместе с тем, указывается на возможное усиление геомагнитной активности из-за появления особой корональной дыры на поверхности светила. Такая структура может привести к выходу мощного потока солнечного ветра, сообщают «Известия».
По прогнозу специалистов, к середине недели поток заряженных частиц достигнет земной атмосферы.
Оперативную информацию о грядущих магнитных бурях учёные пока не предоставили, однако напоминают о недавнем событии: при предыдущем взаимодействии с подобной областью Солнца был зафиксирован шторм начального, первого уровня — G1.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».