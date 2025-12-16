Городовой / Город / Корональная дыра: 17 и 18 декабря Землю могут накрыть магнитные бури
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Я Бог, со мной этого не случится»: почему нарциссизм знаменитостей — лучшая приманка для мошенников Общество
Не только матери: Путин освободил от обязательных работ и отцов-одиночек Город
«Отставание от темпа эпохи»: нужно ли смотреть советское кино школьникам Общество
Нападение девятиклассника на учительницу: школьный Петербург переходит на усиленную охрану Город
Не дари ему носки: 5 подарков, которые по приметам гарантированно приведут к разрыву отношений Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Краеведение Эксклюзив Туризм
Категории
Общество Спорт

Корональная дыра: 17 и 18 декабря Землю могут накрыть магнитные бури

Опубликовано: 16 декабря 2025 18:00
Корональная дыра: 17 и 18 декабря Землю могут накрыть магнитные бури
Корональная дыра: 17 и 18 декабря Землю могут накрыть магнитные бури
Global Look Press / Victor Lisitsyn

На текущей неделе основным источником активности на Солнце выступает корональная дыра.

Учёные из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук 15 декабря сообщали о том, что в ближайшие дни, 17 и 18 декабря, на Солнце не ожидается вспышек.

Вместе с тем, указывается на возможное усиление геомагнитной активности из-за появления особой корональной дыры на поверхности светила. Такая структура может привести к выходу мощного потока солнечного ветра, сообщают «Известия».

По прогнозу специалистов, к середине недели поток заряженных частиц достигнет земной атмосферы.

Оперативную информацию о грядущих магнитных бурях учёные пока не предоставили, однако напоминают о недавнем событии: при предыдущем взаимодействии с подобной областью Солнца был зафиксирован шторм начального, первого уровня — G1.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью