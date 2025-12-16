В каком метро ехать страшнее: в Петербурге — ручное управление, в Дубае — роботы

Сравнение транспортных систем двух мегаполисов — Петербурга и Дубая — позволяет увидеть, как ландшафт, история и экономическая модель города формируют его подземную инфраструктуру.

Даниил Воронин, основатель студии VRN, городской планировщик, менеджер урбанистических проектов, автор Тelegram-канала «Вороньи мысли», делится с порталом «Городовой» наблюдениями о том, что объединяет и, главное, что кардинально разделяет эти две метрополитена.

“Отличий очень много”, — констатирует специалист, начиная анализ.

Ландшафт и форма городов

Первое и фундаментальное отличие коренится в географии. Планировка города диктует форму его подземной сети.

Петербургское ядро более компактно и “более урбанизированное”, имея овальную форму. Дубай же, по словам Воронина, более “вытянутый” — и это отражается на длине его маршрутов.

Однако существует и поразительное сходство, касающееся административных границ. Оба города демонстрируют экспансию за пределы своих основных территорий.

“Петербургский метрополитен, он отчасти заезжает и в Ленинградскую область — станция метро Девяткино, то есть другой регион. И дубайское метро, соответственно, также заезжает в другой эмират”.

Это демонстрирует общую тенденцию развития агломераций.

Архитектура: глубина против высоты

Кардинальные различия наблюдаются в конструкции самих линий. Петербургский метрополитен известен своей глубокой закладкой, что обусловлено сложными грунтами и исторической застройкой.

“Петербургский метрополитен располагается под землей и достаточно глубоко заложены станции”.

Дубайский же вариант тяготеет к наземному следованию.

“Преимущественно дубайский метрополитен, он идет на эскакадах, там есть подземные участки, но преимущественно это все-таки на эскакадах”.

Эта открытость над поверхностью позволяет любоваться футуристическими пейзажами эмирата во время поездки.

Человеческий фактор: ручное управление против полной автоматизации

Одним из наиболее ярких различий является степень автоматизации. Дубайский метрополитен — это образец высоких технологий, полностью лишенный участия человека в процессе движения поездов.

“Метрополитен полностью автоматизирован, там даже нет кабины для машинистов”.

В Петербурге же сохраняется традиционный подход.

“В Петербурге полностью ручное управление”.

Зонирование и гендерные сектора

Обе системы сталкиваются с проблемой пропускной способности в часы пик, но решают её по-разному. В Дубае используется строгое зонирование оплаты:

“Там соответственно линии разделены на зоны. И каждая дополнительная зона оплачивается отдельно. У нас все-таки не так”.

Кроме того, в Дубае существуют выделенные вагоны, что является уникальной особенностью. Воронин отмечает:

“Есть чисто выделенные для женщин и детей”.

Он иронично добавляет, что в час пик “там уже исчерпан лимит пропускной способности” даже в женских вагонах, что говорит о высокой загруженности системы.

Таким образом, несмотря на внешние сходства в расширении границ, два метрополитена отражают совершенно разные подходы к инженерии, управлению и социальной организации пространства.

