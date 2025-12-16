Без начальника, но с больничным: с 1 января 2026 самозанятым начнут его оплачивать

С 1 января 2026 года в России стартует эксперимент, который позволит самозанятым гражданам получать оплату больничного листа. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Реализация этого проекта запланирована до 31 декабря 2028 года.
В эксперименте смогут принять участие физические лица, применяющие специальный налоговый режим для самозанятых и решившие добровольно оформить обязательное страхование на случай утраты трудоспособности из-за болезни.
Присоединиться к новой системе будет разрешено до 30 сентября 2027 года через мобильное приложение «Мой налог».
Право на получение компенсаций при нетрудоспособности появится у самозанятых после полугода регулярных взносов в Фонд пенсионного и социального страхования.
Таким образом, финансовая поддержка во время болезни станет реальной для тех, кто ранее не был включён в такую систему. При этом закон начнёт действовать в начале 2026 года.
Ранее стало известно, что предпринимательские доходы жителей России значительно увеличились за последнее время.