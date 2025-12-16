Городовой / Город / Без начальника, но с больничным: с 1 января 2026 самозанятым начнут его оплачивать
Без начальника, но с больничным: с 1 января 2026 самозанятым начнут его оплачивать

Опубликовано: 16 декабря 2025 16:00
Без начальника, но с больничным: с 1 января 2026 самозанятым начнут его оплачивать
Без начальника, но с больничным: с 1 января 2026 самозанятым начнут его оплачивать
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

Владимир Путин подписал закон, который вступает в силу после официального опубликования.

С 1 января 2026 года в России стартует эксперимент, который позволит самозанятым гражданам получать оплату больничного листа. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Реализация этого проекта запланирована до 31 декабря 2028 года.

В эксперименте смогут принять участие физические лица, применяющие специальный налоговый режим для самозанятых и решившие добровольно оформить обязательное страхование на случай утраты трудоспособности из-за болезни.

Присоединиться к новой системе будет разрешено до 30 сентября 2027 года через мобильное приложение «Мой налог».

Право на получение компенсаций при нетрудоспособности появится у самозанятых после полугода регулярных взносов в Фонд пенсионного и социального страхования.

Таким образом, финансовая поддержка во время болезни станет реальной для тех, кто ранее не был включён в такую систему. При этом закон начнёт действовать в начале 2026 года.

Ранее стало известно, что предпринимательские доходы жителей России значительно увеличились за последнее время.

Автор:
Юлия Аликова
Город
