Доходные дома вернутся: градостроитель назвал признак, по которому аренда станет нормой в Петербурге

Почему стремление к собственному жилью — это «русская скрепа».

В среде петербургских градостроителей и активистов регулярно поднимается вопрос о возрождении института доходных домов. Идея привлекательна — возможность получить качественное жилье по более приемлемой цене через аренду.

Однако жизнеспособна ли эта концепция в современных реалиях?

Мнение на этот счет высказывает Даниил Воронин — основатель студии VRN, городской планировщик, менеджер урбанистических проектов, автор Тelegram-канала «Вороньи мысли».

Западная модель и русская «скрепа»

Воронин отмечает, что аренда недвижимости на Западе является нормой, особенно для молодежи и людей среднего возраста. Там более половины населения снимает жилье, что соотносится с высокой мобильностью населения.

“Считается нормой в случае приглашения на работу в другой город сменить город, место жительства. Это добавляет мобильности населению”.

В России же ситуация иная. По мнению планировщика, на менталитет жителей сильно повлиял советский период.

“У нас как-то больше к своему имуществу, особенно квартире, больше с трепетом относятся”, — говорит эксперт в беседе с «Городовой».

Стремление обладать собственным жильем остается мощным фактором.

“Реально скрепа, которая волнует граждан”, — констатирует Воронин.

Он приводит в пример реакцию общества на принятие Закона о комплексном развитии территорий (КРТ), когда люди мгновенно начали самоорганизовываться, защищая свое право на собственность.

Апарт-отели как современный наследник

Планировщик полагает, что массовый спрос на возрождение классических доходных домов не станет актуальным немедленно — скорее, это произойдет позже, когда мобильность населения возрастет.

“Все равно стремятся, там даже мое поколение, купить свою жилплощадь, свою квартиру, чтобы что-то свое было”.

Вместе с тем, современная интерпретация концепции уже существует.

“Отчасти, как такая современная версия доходных домов, это сейчас апарт-отели”, — отмечает Воронин.

В Петербурге, по его наблюдениям, этот формат достаточно развит, и застройщики активно предпочитают апартаменты жилью из-за “простоты согласований”.

Децентрализация против единоличного владения

Ключевое отличие между историческим доходным домом и современным апарт-отелем заключается в структуре собственности.

“Доходный дом, насколько я знаю, он все-таки принадлежал одному там помещику”, — рассуждает Воронин.

Современный же формат представляет собой “децентрализованную систему, где есть как и управляющие компании, но также и много мелких собственников, которые сдают в аренду эти квартиры”.

В целом, Воронин считает, что рынок арендного жилья в столицах развивается хорошо, несмотря на “серую зону”, связанную с неуплатой налогов.

Однако для настоящего массового переключения с покупки на аренду потребуется время, пока общественное сознание не избавится от доминирующей “скрепы” личного владения.