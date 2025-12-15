Не отдохнете, а обнищаете: почему 6-часовой день — это на самом деле переход на «0,75 ставки»

Цена свободного времени в новой трудовой парадигме.

В Государственной Думе появилась инициатива, потенциально способная радикально изменить трудовые будни россиян — переход на шестичасовой рабочий график.

Эксперты комментируют перспективы этой идеи, анализируя, что стоит за официальными заявлениями о заботе о гражданах.

HR-консультант Зулия Лоикова поделилась с порталом «Городовой» своим видением этой инициативы, которая вызывает как надежды, так и серьезные опасения.

Официальные цели: здоровье, фокус и демография

Официальная риторика сторонников шестичасового дня сводится к нескольким ключевым пунктам. Первый и главный — забота о человеческом капитале.

Зулия Лоикова HR-консультант “Улучшение здоровья и благополучия граждан для сокращения стресса, выгорания, чтобы люди больше времени уделяли семье, хобби и отдыху”.

Теоретически, это может также снизить нагрузку на отечественную систему здравоохранения.

Второй аспект — повышение эффективности труда. Сторонники идеи ссылаются на международные эксперименты, например, в Швеции.

Предполагается, что “сконцентрированный шестичасовой труд может быть эффективнее растянутого восьмичасового, когда сотрудники часть времени просто сидят у нас в телефонах и занимаются своими делами”.

Уменьшение усталости должно привести к повышению фокуса.

Третий, более спорный пункт, касается занятости: теоретически, для сохранения прежнего объема работы потребуется нанять больше персонала, что может снизить уровень безработицы.

Однако здесь же кроется и “демографический и социальный аспект” — больше времени для семьи, что косвенно может поддержать рождаемость.

Финансовый подвох: 0,75 ставки вместо отдыха

Критически важным моментом, на который обращает внимание Зулия Лоикова, является финансовая составляющая. В текущем обсуждении инициативы “речь идет не о сохранении полной заработной платы”.

Работник, сокращая часы до шести, фактически переходит на “фактическом переходе на 0,75 ставки”.

“Работник получает пропорционально меньше, четверть зарплаты теряется”.

Следовательно, для многих граждан это выглядит не как укороченный день, а как переход на частичную занятость.

Реакция реального сектора

Отношение работодателей, особенно в реальном секторе экономики, к нововведению остается преимущественно отрицательным. Основная аргументация связана с неизбежным увеличением финансовых затрат.

Если для сохранения объемов производства необходимо привлекать новый персонал, это резко увеличивает не только фонд оплаты труда, но и сопутствующие расходы.

“А это налоги, это оборудование рабочих мест, обучение, администрирование и так далее”.

Для таких сфер, как производство и розничная торговля, это “просто неприемлемо, потому что это породит и повышение цен”.

Организационные сложности и неравномерность

Помимо финансовых рисков, существуют и серьезные организационные препятствия.

В отраслях с “непрерывными процессами” — больницах, заводах, колл-центрах и службах спасения — переход на 6-часовой график требует “серьезной перестройки всех графиков, увеличения числа смен”.

Это неизбежно влечет за собой “проблемы с коммуникацией между сотрудниками” и риски потери важной информации.

Лоикова отмечает высокую неравномерность потенциального внедрения реформы. В секторах, где результат ценится выше, чем время, проведенное на рабочем месте — например, в IT или творческих студиях — такой переход “возможен с меньшими потерями”.

Для остальной экономики, где нормой остается “парадигма в голове: меньше работаешь — меньше платят”, реформа пока остается скорее теоретическим, чем практическим благом.