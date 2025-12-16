Улов из 128 мест: у метро «Рыбацкое» открылась новая парковка

У станции метро «Рыбацкое» появилась новая перехватывающая стоянка. В настоящее время для автомобилистов она работает в пробном режиме, плата за парковку пока не взимается, сообщает 78.ru.
После ввода в постоянную эксплуатацию стоимость составит 100 рублей за час. Автовладельцы, которые совершат не менее двух поездок на городском транспорте с помощью карты «Подорожник», смогут оставить машину без оплаты.
Для получения бесплатной парковки нужно приложить свою транспортную карту к специальному устройству при въезде и выезде.
В дальнейшем также предусмотрено открытие ещё одной стоянки в Кронштадте, рассчитанной на 200 машин.
Таким образом, власти постепенно увеличивают количество парковочных мест у ключевых транспортных узлов города. Горожане могут воспользоваться новой услугой уже сейчас.
