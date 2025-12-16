Праздник один, чек разный: на рождественских ярмарках Москвы и Петербурга цены расходятся вдвое

В Москве средние расходы на одного человека составят примерно одну тысячу рублей.

Стоимость посещения рождественских рынков в Москве значительно превышает затраты на аналогичное развлечение в Санкт-Петербурге, если рассматривать расходы на напитки и пищу, пишет «МК в Питере».

Разница в среднем платеже между двумя городами достигает почти двух крат: в Москве подобный набор угощений обойдется одному человеку более чем в тысячу рублей, тогда как в Петербурге — почти вполовину дешевле.

В Москве обычный чай (чёрный или зелёный) объемом 300 миллилитров будет стоить 250 рублей, а напитки из специального ассортимента — 400 рублей за тот же объем.

Любителям кофе придётся заплатить 450 рублей за 300 миллилитров или 550 рублей за 400 миллилитров.

Тематические предложения, такие как рождественские напитки и авторские варианты, доступны по цене от 450 до 700 рублей за порцию.

Виды угощений в столице также требуют существенных затрат. Мясные закуски, например сосиска в булочке, стоят от 450 до 500 рублей, выпечка в виде кренделей или калачей продаётся по 500 рублей за экземпляр, а пончики — по цене около 420–430 рублей.

За вафли с наполнителями посетителям придётся отдать 690 рублей, а за вафли с ветчиной — 790 рублей.

В Санкт-Петербурге расходы на посещение ярмарки обычно оказываются заметно ниже. Чашка чая обойдётся посетителю от 100 до 150 рублей, кофе — от 180 до 625 рублей в зависимости от выбранного объёма.

Сезонные напитки здесь тоже доступны: глинтвейн продают по 475 рублей за 400 миллилитров, а бабл-ти — по 625 рублей за 550 миллилитров.

Еда в Северной столице стоит дешевле: френч-дог стоит 300–350 рублей, датский хот-дог оценивается в 350 рублей, а крендель или трдельник — в пределах 250–400 рублей.

Таким образом, в столице расходы на еду и напитки во время рождественских гуляний ощутимо выше, чем в Санкт-Петербурге. В Ленинградской области в этом году разрешены фейерверки на новогодние каникулы.