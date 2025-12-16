Городовой / Учеба / От Растрелли до пейзажного парка: главные достижения русской культуры, рождённые в «жемчужном ожерелье» Петербурга
«Я Бог, со мной этого не случится»: почему нарциссизм знаменитостей — лучшая приманка для мошенников Общество
Не только матери: Путин освободил от обязательных работ и отцов-одиночек Город
«Отставание от темпа эпохи»: нужно ли смотреть советское кино школьникам Общество
Нападение девятиклассника на учительницу: школьный Петербург переходит на усиленную охрану Город
Не дари ему носки: 5 подарков, которые по приметам гарантированно приведут к разрыву отношений Общество
От Растрелли до пейзажного парка: главные достижения русской культуры, рождённые в «жемчужном ожерелье» Петербурга

Опубликовано: 16 декабря 2025 10:50
Опубликовано: 16 декабря 2025 10:50
«Жемчужное ожерелье» пригородов сформировало русскую архитектуру, парки и искусство.

Пригороды Петербурга стали величайшей творческой лабораторией, где апробировались и достигали совершенства основные стили и идеи эпохи.

1. Архитектура

Здесь работали лучшие зодчие:

  • Растрелли (барокко Царского Села и Петергофа),
  • Ринальди (Китайский дворец в Ораниенбауме),
  • Камерон, Кваренги, Старов (классицизм Павловска, Царского Села).

Пригородные дворцы, менее связанные с плотной городской застройкой, позволяли экспериментировать с формами, создавая эталоны стиля, которые потом влияли на столичную архитектуру.

2. Садово-парковое искусство

Здесь произошла эволюция от регулярного французского парка (Петергоф с его прямыми аллеями) к пейзажному английскому (Павловск, часть парка в Царском Селе).

Это был не просто сменой моды, а сменой философии: от представления о полном подчинении природы разуму — к идее созерцания её «естественной» красоты, что отражало общие тенденции европейской мысли.

3. Интерьер и декоративно-прикладное искусство

Убранство залов, мебель, фарфор, шпалеры создавались лучшими русскими и иностранными мастерами, формируя эталон вкуса. Пригороды были главными заказчиками и выставочными залами для императорских фарфорового, стекольного, бронзового заводов.

4. Литературный и поэтический миф

Уже в конце XVIII века пригороды начинают осмысляться в литературе как идеальные, поэтические локусы.

Царское Село, благодаря Лицею, станет колыбелью золотого века русской поэзии.

«Жемчужное ожерелье» подарило русской культуре не только шедевры камня, но и мощные образы-символы, наполненные историческими, личными и философскими смыслами. Оно стало воплощением диалога российской имперской культуры с природой и с самой собой.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
