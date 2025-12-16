Запах тревоги: в петербургских магазинах свыше половины рыбных пресервов — «с душком»

Проверка выявила, что большинство из проанализированных образцов не соответствуют установленным требованиям безопасности.

Более половины пресервов из рыбы, представленных в магазинах Санкт-Петербурга, не прошли проверку по санитарным показателям.

Об этом заявила организация «Общественный контроль» после проведения исследований накануне новогодних праздников, сообщает 78.ru.

Экспертиза выявила, что из 12 отобранных на прилавках образцов восемь не соответствовали установленным требованиям безопасности, а в пяти из них недоставало или рыбы, или массы нетто.

Согласно правилам Евразийского экономического союза, к подобной продукции применяются строгие санитарные предписания.

Производителям разрешено добавлять консерванты для предотвращения размножения вредных микробов и увеличения срока хранения.

В результате проверки образцы были закуплены в шести торговых сетях, среди которых оказались «Лента», «О’КЕЙ», «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток» и «Дикси».

Нарушения в товарах по микробиологическим показателям выявлены во всех магазинах, кроме «Дикси».

В частности, в пресервах «Сельдь тихоокеанская филе-кусочки в масле с паприкой» от бренда «Смоленская коллекция», приобретённых в «Пятерочке», содержание дрожжей превысило норму в 47 раз.

В этой же упаковке также указан неверный вес продукта. Более серьёзные нарушения были выявлены в образце сельди под маркой «Царская» в масле, купленной в «Перекрестке».

В данном случае лабораторные испытания зафиксировали превышение содержания дрожжей в 28 раз, а также вдвое завышенное количество других микроорганизмов.

Главный специалист-диетолог городского Комитета по здравоохранению Лариса Мосийчук пояснила:

— Количество МАФАнМ отражает общую микробиологическую чистоту продукта. Повышение этого показателя может быть связано с нарушением санитарных норм на производстве или при транспортировке.

Даже если такой продукт подвергался термической обработке, его употреблять нежелательно — из-за возможного содержания токсинов, которые постепенно накапливаются в организме.

Также эти образцы не соответствовали установленному балансу между рыбой и жидкой частью.

В пресервах «Золотая FISНка. Акватория» содержание дрожжей превышало предельно допустимый уровень в 3,7 раза, а также выявлен недовес относительно заявленного значения.

Самыми дорогими из испытуемых оказались пресервы компании «VICI», однако и в этом случае содержание дрожжей в продукции превышало допустимый уровень в 21 раз, а количество мезофильных микроорганизмов — втрое больше допустимой нормы.

В торговой сети «Лента» обнаружено три продукта с нарушениями. К примеру, у «Bonvida» были несоблюдены пропорции рыбы и жидкости.

У производителей «Меридиан» и «365 дней» неоднократно отмечались подобные проблемы.