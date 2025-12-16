Городовой / Город / Он сюда никогда не приезжал, но оставил два следа: тайна прудов Наполеона под Петербургом
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Я Бог, со мной этого не случится»: почему нарциссизм знаменитостей — лучшая приманка для мошенников Общество
Не только матери: Путин освободил от обязательных работ и отцов-одиночек Город
«Отставание от темпа эпохи»: нужно ли смотреть советское кино школьникам Общество
Нападение девятиклассника на учительницу: школьный Петербург переходит на усиленную охрану Город
Не дари ему носки: 5 подарков, которые по приметам гарантированно приведут к разрыву отношений Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Краеведение Эксклюзив Туризм
Категории
Общество Спорт

Он сюда никогда не приезжал, но оставил два следа: тайна прудов Наполеона под Петербургом

Опубликовано: 16 декабря 2025 12:15
Нижний пруд
Он сюда никогда не приезжал, но оставил два следа: тайна прудов Наполеона под Петербургом
Городовой ру

То, что веками казалось просто частью рельефа, внезапно обретает знакомый силуэт.

Трудно поверить, но среди спокойных аллей Шуваловского парка скрыты два водоёма, чьи названия будто перенесены из военного романа. Здесь нет ни походных лагерей, ни следов сражений — только тихая вода, в очертаниях которой читается неожиданная история XVIII века.

Пруды, придуманные формой

Когда крепостные крестьяне выкопали эти пруды, Франция и её будущий император были ещё далеки от славы. Но очертания верхнего водоёма настолько напоминали двууголку, что позже он получил имя "Шляпа Наполеона".

Нижний пруд называют "Рубахой Наполеона" — за силуэт, похожий на распахнутый походный сюртук. Это редкий случай, когда народная топонимия работает как иллюстрация: стоит взглянуть на карту — и образ становится очевидным.

Гора, выросшая из воды

Выкопанная земля не пропала: её использовали для создания рукотворной горы Парнас. Она стала самой высокой точкой северной части Петербурга. Когда деревья ещё не закрывали обзор, отсюда виднелись купола центральных соборов и линия Финского залива.

Так два безымянных технических пруда неожиданно превратились в часть паркового ансамбля, где география соединяется с воображением.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 4
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью