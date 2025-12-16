Он сюда никогда не приезжал, но оставил два следа: тайна прудов Наполеона под Петербургом

Трудно поверить, но среди спокойных аллей Шуваловского парка скрыты два водоёма, чьи названия будто перенесены из военного романа. Здесь нет ни походных лагерей, ни следов сражений — только тихая вода, в очертаниях которой читается неожиданная история XVIII века.
Пруды, придуманные формой
Когда крепостные крестьяне выкопали эти пруды, Франция и её будущий император были ещё далеки от славы. Но очертания верхнего водоёма настолько напоминали двууголку, что позже он получил имя "Шляпа Наполеона".
Нижний пруд называют "Рубахой Наполеона" — за силуэт, похожий на распахнутый походный сюртук. Это редкий случай, когда народная топонимия работает как иллюстрация: стоит взглянуть на карту — и образ становится очевидным.
Гора, выросшая из воды
Выкопанная земля не пропала: её использовали для создания рукотворной горы Парнас. Она стала самой высокой точкой северной части Петербурга. Когда деревья ещё не закрывали обзор, отсюда виднелись купола центральных соборов и линия Финского залива.
Так два безымянных технических пруда неожиданно превратились в часть паркового ансамбля, где география соединяется с воображением.