Остров, который никто не хотел: почему 4500 петербуржцев живут под 16-этажной скоростной трассой

Здесь можно снимать фильм ужасов и любоваться потрясающими закатами.

В западной части Петербурга расположился небольшой остров — Канонерский, занимающий всего 115 гектаров. На протяжении большей части своей истории он существовал в своеобразной изоляции от материковой части города.

Изоляция эта не была следствием карантина или прихоти властей — до 1983 года добраться до этой земли, которую финны некогда называли «кошачьим островом», можно было исключительно по воде.

Многие поспешили покинуть его после возведения центральной части Западного скоростного диаметра (ЗСД).

Оставшиеся, судя по всему, либо обладают исключительно крепкой психикой, либо “слегка глуховаты”, научившись игнорировать постоянный гул — как автомобильный, так и морской.

Ручь идет о самом невезучем острове Петербурга — о Канонерском, или о Канарах, как его ласково иронично именуют местные жители.

Имена сквозь века: от пушкарей до порта

Современное название Канонерский остров получил в XVIII веке. В те времена здесь функционировал учебный полигон для пушкарей.

Французское слово «канонер» или «канонир» — что означает пушкарь — дало название территории, расположенной в юго-западной части дельты Невы.

Ключевым элементом жизни острова долгое время оставался Большой порт Санкт-Петербурга.

До 1983 года, когда Канонерский остров соединили с Гутуевским посредством подводного тоннеля, жители, работавшие в основном на местном судоремонтном заводе, были отрезаны от “большой земли” на большую часть года.

Попасть в Ленинград можно было либо летом на речных трамвайчиках, либо зимой на буксирах-ледоколах — проезд на этих судах был бесплатным.

Сейчас сюда добираются на автобусах, маршрутках и личном транспорте, но пешеходного или велосипедного прохода по тоннелю, увы, не предусмотрено.

Архитектурные фантазии и крематорий

Сегодня на острове проживает около 4,5 тысяч человек. Идеи по развитию Канонерки возникают в городе с завидной периодичностью.

В 2013 году был проведен конкурс проектов благоустройства. Один из участников предложил создать здесь крематорий с колумбарием — идея, которая, к счастью, не нашла поддержки.

Победил же проект «Морского парка», который предусматривал строительство рыбной фермы, теплиц для фруктов, современного пляжа, кинотеатра под открытым небом, колеса обозрения и плавучих домов.

Архитекторы этого проекта, по всей видимости, никогда не сталкивались с местными реалиями, поскольку не учли “какие шторма могут быть на Финском заливе в любое время года”.

Задумкам так и не суждено было осуществиться, хотя потенциал для создания современных общественных пространств на острове остается высоким.

Достопримечательности: кот, залив и ЗСД

Канонерский остров остается не самым популярным туристическим направлением. В память о его прошлом прозвище — «кошачьем» — во дворе одной из портовых контор установлен симпатичный кот на камне.

Здесь же можно наблюдать за жизнью Большого порта и тем, как рыбаки пытаются удить в Морском канале.

Любители суровых пейзажей отправляются в Канонерский парк, чтобы полюбоваться на воды Финского залива, вдалеке увидеть очертания “Лахта-центра” и новое жилье на намыве Васильевского острова.

Однако главной, своеобразной визитной карточкой этих мест стал Западный скоростной диаметр (ЗСД), построенный прямо над жилыми домами.

Шум и тени ЗСД

Открытие центрального участка ЗСД в декабре 2016 года стало радостью для всего Петербурга, но обернулось серьезной проблемой для Канонерки. Многим жителям пришлось покинуть свои дома, оказавшиеся в зоне строительства скоростной магистрали.

Эти здания, “с наглухо закрытым окнами выглядят весьма депрессивно и напоминают декорации к фильмам-катастрофам”.

Расселение коснулось не всего острова, а лишь той части, что оказалась непосредственно под гигантским путепроводом.

Однако в этой градостроительной истории есть пикантная деталь: застройщик ЗСД обещал в качестве компенсации построить и подарить городу детский сад стоимостью более 260 миллионов рублей, сдать который должны были еще летом 2016 года.

Садик был построен, но долгое время не открывался. Причина обнаружилась внезапно: скоростная магистраль, расположенная практически над детским учреждением, создавала чрезмерный шум.

“Прекрасная градостроительная логистика”, — иронично говорят местные.

Детский сад заработал только летом 2019 года, после того как оператор ЗСД провел дополнительные работы по шумоизоляции.

Несмотря на все тяготы, жители острова находят в нем свою прелесть. Одно из мнений гласит:

“От ЗСД шумновато, да, но если немного отойти, нормально. На Невском хуже”.

Другие отмечают его уникальность:

“На самом деле, уникальное место. И сейчас, и если с умом взяться за развитие”.

Некоторые, как вспоминают старожилы, ценят иные моменты:

“раньше, всего лишь даже 15 лет назад, это было великолепное, почти заповедное место… И совершенно сумашедшие по красоте закаты!”.

Взгляд на ЗСД с острова также неоднозначен:

“Этот путепровод очень круто выглядит с Канонерского острова и не портит вид, а украшает, всё-так этот остров не образец красоты. Реально монструозное сооружение, двухуровневая дорога на высоте 15-16 этажей”.

Иные же вспоминают мрачную дорогу в тоннеле:

“Там постоянно сверху капает, а зимой висят сосули”.

Канонерский остров остается островом контрастов — между промышленным шумом и желанием тихой жизни у залива.

