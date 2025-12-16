Короткий поводок — длинный штраф: петербуржцы уже отдали свыше 50 тысяч за нарушение новых правил выгула собак

С 20 ноября в Санкт-Петербурге начали действовать обновлённые требования по содержанию домашних собак.
За это время сотрудниками контролирующих органов были оформлены 24 постановления о нарушениях на общую сумму 54 тысячи рублей, сообщает «КП-Петербург».
Новый порядок предусматривает наказание для владельцев животных: за выгул без поводка сумма взыскания составляет от двух до четырёх тысяч рублей, а если питомец находится на улице без намордника, штраф может достигать пяти тысяч.
Выносить постановления сотрудники имеют право непосредственно на месте нарушения. Надзор за исполнением этих правил разделён между комитетом по вопросам законности, муниципальными и районными администрациями.
В городском ведомстве по контролю за исполнением административного законодательства сообщили, что подобные проверки проходят регулярно.
Подчёркивается, что вся необходимая нормативная и организационная база действовала и ранее. Пока не решён вопрос, каким образом нарушения будут фиксироваться вне плановых рейдов.
Среди возможных вариантов рассматривалась установка камер для видеонаблюдения, а также обращения от жителей.
Некоторые критики предполагали, что новые правила приведут к увеличению числа сообщений о нарушениях со стороны соседей.
В то же время ранее сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга выступили за усиление санкций по всей стране — они поддержали федеральную инициативу, предусматривающую увеличение штрафов за случаи нападения собак на людей.