Рабочий день в «жемчужном ожерелье»: чем занимались жители пригородов Петербурга, когда император уезжал?

Помимо императорской семьи и свиты, здесь существовало постоянное население, обеспечивавшее функционирование резиденций.
1. Дворцовая прислуга и штат
Сотни людей: от главного смотрителя фонтанов в Петергофе до библиотекарей и хранителей коллекций в Царском Селе.
Многие должности (например, садовники-англичане в Павловске) были наследственными. Они жили в специальных слободах (например, София рядом с Царским Селом) или в служебных флигелях.
2. Гвардейские гарнизоны
Особенно в Гатчине при Павле, но и в других резиденциях для охраны и церемониалов размещались гвардейские подразделения. Их казармы и манежи становились частью ансамбля.
3. Художники, архитекторы, мастера
На время строительства и отделки во дворцах и парках жили и работали целые артели. Для них возводили временные поселения-«слободы мастеровых».
4. Придворные и дипломаты
Высшая знать, желавшая быть ближе к монарху, строила или снимала дачи и особняки вблизи императорских парков. Царское Село, например, стало модным аристократическим предместьем.
5. Отдых и развлечения
Для избранных пригороды были местом отдыха: прогулки в парках, катание на лодках, небольшие домашние спектакли. Однако этот отдых был регламентирован: доступ в парки, особенно в приватные зоны, строго контролировался.
Простой народ мог попасть сюда лишь в качестве обслуги или в редкие дни народных гуляний на окраинах парков.
Пригороды были не пустыми декорациями, а живыми, работающими организмами, где под покровом идиллической красоты кипела своя, строго иерархичная жизнь.