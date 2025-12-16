Городовой / Учеба / Рабочий день в «жемчужном ожерелье»: чем занимались жители пригородов Петербурга, когда император уезжал?
Рабочий день в «жемчужном ожерелье»: чем занимались жители пригородов Петербурга, когда император уезжал?

Опубликовано: 16 декабря 2025 10:48
Жизнь в пригородах была сложным микрокосмом, зеркалом столичной иерархии в миниатюре.

Помимо императорской семьи и свиты, здесь существовало постоянное население, обеспечивавшее функционирование резиденций.

1. Дворцовая прислуга и штат

Сотни людей: от главного смотрителя фонтанов в Петергофе до библиотекарей и хранителей коллекций в Царском Селе.
Многие должности (например, садовники-англичане в Павловске) были наследственными. Они жили в специальных слободах (например, София рядом с Царским Селом) или в служебных флигелях.

2. Гвардейские гарнизоны

Особенно в Гатчине при Павле, но и в других резиденциях для охраны и церемониалов размещались гвардейские подразделения. Их казармы и манежи становились частью ансамбля.

3. Художники, архитекторы, мастера

На время строительства и отделки во дворцах и парках жили и работали целые артели. Для них возводили временные поселения-«слободы мастеровых».

4. Придворные и дипломаты

Высшая знать, желавшая быть ближе к монарху, строила или снимала дачи и особняки вблизи императорских парков. Царское Село, например, стало модным аристократическим предместьем.

5. Отдых и развлечения

Для избранных пригороды были местом отдыха: прогулки в парках, катание на лодках, небольшие домашние спектакли. Однако этот отдых был регламентирован: доступ в парки, особенно в приватные зоны, строго контролировался.

Простой народ мог попасть сюда лишь в качестве обслуги или в редкие дни народных гуляний на окраинах парков.

Пригороды были не пустыми декорациями, а живыми, работающими организмами, где под покровом идиллической красоты кипела своя, строго иерархичная жизнь.

Автор:
Лариса Никонова
