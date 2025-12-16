Город-Мышь, который спас Россию: как одно смешное название вытащило провинцию из советского упадка

Есть в российской провинции населенные пункты, чья слава построена на одной-единственной, но сколь звучной, детали.

Мышкин — уездный город, получивший свой статус еще при Екатерине II в 1777 году, является ярким примером того, как название может стать стержнем экономики.

Ирония судьбы заключается в том, что люди едут сюда именно из-за его имени, в то время как предшественники современных жителей города приложили немало усилий для его упадка.

Упадок под сенью советской власти

Первоначально город процветал — здесь кипела торговля:

“выращивали рыбу и лён, продавали лес и посуду, отправляли в Санкт-Петербург масло и яйца”.

Успенский собор (1820 года постройки) на Успенской площади служил символом стабильности. Однако события 1917 года всё изменили. В 1927 году город лишили статуса, превратив его в село, а затем — в посёлок городского типа.

Строительство Рыбинского водохранилища привело к частичному подтоплению, хотя и не такому катастрофическому, как в случае с Калязиным или Молокой.

В советские годы Мышкин превратился в “глухую провинцию, лишённую железной дороги и моста”.

Несмотря на то что последователи Ленина приложили максимум усилий для увядания этого места, памятник вождю здесь стоит, хотя его наличие в Москве, где он вернул городу статус столицы, логично.

В Мышкине же памятник выглядит как горькое напоминание о том, как идеология уничтожала местную экономику.

Мышь как спасительница: от музея к городу

Переломный момент наступил в 1991 году. Тогда, когда поселок еще носил имя Мышкино, здесь организовали музей мыши.

Этот китч, или, как сейчас модно говорить, “аттракцион”, постепенно начал притягивать туристов. Вскоре поселок вернул себе статус города.

Неудивительно, что сегодня Мышкин буквально усеян изображениями грызунов в самых разнообразных вариациях. Необычное название, как выяснилось, происходит от личного имени — Мышка, что характерно для средневековой ономастики.

Контрасты современной инфраструктуры

Каков Мышкин сегодня? Это небольшой город с населением всего 5600 человек. Логистика затруднена:

“Железной дороги нет. Моста через Волгу тоже нет, только паром”.

Желающие попасть в Рыбинск вынуждены либо платить за переправу 400 рублей, либо делать внушительный крюк в 70 километров через Углич.

Тем не менее, контраст бросается в глаза. Город крайне благоустроен:

“Практически везде уложена аккуратная плиточка или ровный асфальт”.

В отличие от соседних населенных пунктов, здесь “практически нет разрушенных или брошенных зданий”.

Памятники архитектуры, такие как Угличская улица, 16/2, или бывший соборный свечной склад (начала XX столетия), находящийся в удовлетворительном состоянии, используются по назначению.

Свидетельством туристической привлекательности служит и статистика: по разным данным, в 2024 году город посетило от 100 до 350 тысяч человек, несмотря на сложную логистику. Большая часть гостей прибывает теплоходами по Волге.

Инфраструктурный баланс: от китча к аутентичности

В городе функционируют три церкви, две из которых находятся в хорошем состоянии, а Никольский собор требует реставрации. При этом Мышкин активно интегрирует современные сервисы, включая службы доставки.

Встречаются и спорные решения, вроде “Гостевого комплекса “Мышкины палаты”, где солнечные часы выполнены в виде мыши.

“Да, китч. Но что же вы хотите, развиваться-то нужно, а как именно, ещё не все понимают”.

Однако даже эти попытки развития вписываются в общую стратегию.

Сравнивая фотографии Большой Никольской улицы 2010 года и скриншот 2025 года, становится очевидно, что прогресс налицо:

“Согласитесь, стало намного лучше, верно?”.

Администрация использует имеющиеся ресурсы на все 100%. Без своего эксклюзивного названия, Мышкин рисковал бы превратиться в заурядный, заброшенный город вроде Тутаева или Данилова — “Только хуже, потому что Мышкин не на трассе”.

