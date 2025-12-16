Яркие выходные: в Ленобласти разрешили фейерверки на новогодние праздники

Власти Ленинградской области приняли решение не вводить ограничений на использование фейерверков в период новогодних и рождественских праздников. Об этом накануне сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Он отметил, что важно создать условия для безопасного запуска пиротехники.
Также губернатор рекомендовал органам местного самоуправления определить отдельные площадки, где можно будет безопасно использовать салюты и другие пиротехнические изделия.
Ранее стало известно, что в декабре ожидается заметное повышение цен на пиротехническую продукцию.