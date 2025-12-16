Городовой / Город / Яркие выходные: в Ленобласти разрешили фейерверки на новогодние праздники
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В новогодние праздники Дворцовый и Троицкий мосты «запоют» и засияют: их украсят светозвуковые представления Город
Жестяные коробочки из Петербурга, за которыми охотятся коллекционеры: зачем эту упаковку запретили использовать для табака Город
Баба-Яга‑рокер и леденец-рыба: какие необычные ёлочные игрушки приготовили петербуржцам Город
Талоны отменили: что произошло 16 декабря в истории Петербурга Город
Праздник один, чек разный: на рождественских ярмарках Москвы и Петербурга цены расходятся вдвое Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Краеведение Эксклюзив Туризм
Категории
Общество Спорт

Яркие выходные: в Ленобласти разрешили фейерверки на новогодние праздники

Опубликовано: 16 декабря 2025 05:00
Яркие выходные: в Ленобласти разрешили фейерверки на новогодние праздники
Яркие выходные: в Ленобласти разрешили фейерверки на новогодние праздники
Global Look Press / Alexey Porokhovnikov /R ussian Look

Власти Ленинградской области в прошлом году приняли решение не закупать пиротехнические изделия и организовывать салюты на Новый год.

Власти Ленинградской области приняли решение не вводить ограничений на использование фейерверков в период новогодних и рождественских праздников. Об этом накануне сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Он отметил, что важно создать условия для безопасного запуска пиротехники.

Также губернатор рекомендовал органам местного самоуправления определить отдельные площадки, где можно будет безопасно использовать салюты и другие пиротехнические изделия.

Ранее стало известно, что в декабре ожидается заметное повышение цен на пиротехническую продукцию.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью