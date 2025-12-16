Городовой / Город / В новогодние праздники Дворцовый и Троицкий мосты «запоют» и засияют: их украсят светозвуковые представления
В новогодние праздники Дворцовый и Троицкий мосты «запоют» и засияют: их украсят светозвуковые представления

Опубликовано: 16 декабря 2025 09:30
Global Look Press / Zamir Usmanov

На новогодних каникулах на Дворцовом и Троицком мостах пройдет светомузыкальное шоу.

Жители и гости Санкт-Петербурга во время новогодних каникул смогут посмотреть светомузыкальное представление, которое пройдет на Дворцовом и Троицком мостах, а также на Дворцовой набережной.

Это шоу станет частью праздничной программы города на Неве, сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

Ожидается, что подобное мероприятие, возможно, появится в числе новых традиций новогодних праздников в Петербурге.

Впервые представление начнется в субботу, 20 декабря, в 20:00 и 20:15. После этого световые композиции будут демонстрироваться регулярно начиная с 1 января и до окончания праздников — вплоть до 11 января.

Ранее главная городская ель уже засияла праздничными огнями — она украшена к встрече Нового года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
