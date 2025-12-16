В новогодние праздники Дворцовый и Троицкий мосты «запоют» и засияют: их украсят светозвуковые представления

Жители и гости Санкт-Петербурга во время новогодних каникул смогут посмотреть светомузыкальное представление, которое пройдет на Дворцовом и Троицком мостах, а также на Дворцовой набережной.
Это шоу станет частью праздничной программы города на Неве, сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.
Ожидается, что подобное мероприятие, возможно, появится в числе новых традиций новогодних праздников в Петербурге.
Впервые представление начнется в субботу, 20 декабря, в 20:00 и 20:15. После этого световые композиции будут демонстрироваться регулярно начиная с 1 января и до окончания праздников — вплоть до 11 января.
Ранее главная городская ель уже засияла праздничными огнями — она украшена к встрече Нового года.