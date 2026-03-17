Удалять "волчки" или нет: Что делать с вертикальными побегами на груше и яблоне - правило

Совет по уходу за плодовыми деревьями.

Уход за плодовыми деревьями - целая наука. Если не знать важных правил, то и урожая можно не дождаться или же получить мелкие невкусные плоды.

Не каждый дачник знает, как поступать с "волчками" на грушах и яблонях. Так называют побеги, которые растут вертикально вверх.

Нужно ли удалять "волчки" на плодовых деревьях, рассказывают на канале "Моя дача. Сад и огород".

Дело в том, что от "волчков" в том виде, в котором они растут на деревьях, толку нет никакого. Плоды образуются только на побегах, которые направлены в сторону. Так что же делать с вертикальными побегами? Некоторые дачники предпочитают их всегда срезать без сожаления.

В чём-то они правы, "волчки" рекомендуют полностью удалять на достаточно молодых грушах и яблонях возрастом до 8-10 лет, они только оттягивают силы у горизонтальных веток, соответственно, и питательных веществ им достаётся меньше.

А вот у более взрослых растений "волчки" можно трансформировать в "правильные" ветви, и вот как это сделать. Находим вертикальную ветвь и осматриваем её. Если на ней есть ответвление, которое "смотрит" в сторону, то такая ветка нам подходит.

Обрезаем садовыми ножницами или секатором основную часть ветви после ответвления в сторону, оставляем в таком виде. Теперь есть шанс, что дальше ветка будет формироваться из бокового побега и через некоторое время начнёт давать урожай.

Стоит понимать, что переводить в правильное положение стоит только "волчки", у которых есть боковые побеги, смотрящие во внешнюю сторону кроны. С теми, которые дают боковые побеги к стволу, и возиться не имеет смысла.

Если вы будете большинство "волчков" переводить в правильное положение, то и густота кроны дерева спустя несколько лет существенно увеличится. Плодов оно начнёт давать больше.

