Вносить или нет: Когда нужно подкармливать перец после пикировки - совет агронома Радзевской

Советы от агронома по выращиванию перца.

Перец - одна из популярных культур для выращивания на даче. Однако только умелым дачникам удаётся собрать классный урожай крупных плодов. Дело все - в ошибках при выращивании рассады, в том числе, и в неверном внесении подкормок под перец.

Нужно ли вносить подкормки после пикировки рассады перца, рассказывает на канале в Дзен агроном Виктория Радзевская.

Она отмечает, что после пересадки ростки перца чаще всего ослаблены, так как в процессе нередко происходит повреждение корней. Однако же спешить с подкормками сразу после пикировки не стоит. Нужно посмотреть за состоянием ростков несколько дней.

Если они быстро пришли в себя, наращивают толстый ствол и ярко-зелёные листья, то о подкормке пока стоит забыть. Можно пропустить период вплоть до пересадки в грунт.

А вот если ростки перца спустя несколько дней выглядят вялыми, не поднимают листья, то им точно нужно помощь.

Первую подкормку после пикировки проводим через 1-2 недели. Сейчас необходимо внести фосфор и азот, это поможет перцу быстро восстановиться и нарастить новые корни взамен повреждённым. Сейчас можно вносить монофосфат калия, суперфосфат+ или другие комплексы, но в половинной дозировке.

Если вы видите, что рассада наращивает листья с избытком, они слишком тёмные, начинают скручиваться по краям, то с подкормками лучше повременить. Иначе кустики нарастят слишком много зелени, в чём нет необходимости.

Ранее издание "Городовой" сообщало, когда необходимо заняться пикировкой рассады томатов.