РЖД снова меняет правила - и вы можете остаться без билета. Что нужно знать перед поездкой по России в этом сезоне

Какие нововведения РЖД ждут пассажиров

Многие считают, что с железнодорожными перевозками в России все давно понятно и никаких сюрпризов быть не может. На самом деле РЖД постепенно обновляет правила, отмечает автор.

Пассажиры часто узнают о новшествах уже в тот момент, когда сталкиваются с неприятной ситуацией.

Билеты теперь прыгают в цене

Стоимость билетов меняется не просто по мере приближения даты отъезда, а может колебаться несколько раз за день. Утром цена одна, вечером совсем другая.

Опытные путешественники советуют следить за ценой несколько суток подряд и покупать в момент падения. Иногда билет за три недели оказывается дешевле, чем за два месяца до поездки.

Возврат стал сложнее

Условия возврата теперь сильно привязаны к тарифу. Самые бюджетные варианты часто оказываются практически невозвратными. Если поездка под вопросом, лучше сразу брать чуть более дорогой тариф, чтобы потом не кусать локти.

Документы

Несмотря на активное внедрение электронных билетов, паспорт при посадке по-прежнему необходим.

Проводники проверяют документы внимательно, особенно на популярных маршрутах. Электронный билет удобно сохранить в телефоне на случай отсутствия интернета.

Пересадки лучше планировать

РЖД есть много маршрутов с пересадками, но стыковка меньше часа - это риск, особенно зимой или в разгар туристического сезона. Лучше взять билеты с запасом времени, чтобы спокойно попить чай на вокзале вместо бега с чемоданом.

