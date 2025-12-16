Школа как приманка: новая уловка мошенников бьёт сразу по родителям и детям

В последнее время отмечена новая схема обмана, направленная на родителей и школьников. Об этом сообщил Антон Немкин, депутат Государственной думы и координатор проекта «Цифровая Россия», сообщает 78.ru.
Мошенники обращаются к гражданам, представляясь сотрудниками учебных заведений, и требуют подтвердить номер телефона или пройти регистрацию на якобы новом школьном портале.
Такие просьбы часто не вызывают подозрений, так как выглядят как часть учебной деятельности. Это снижает бдительность родителей и учеников.
После установления первого контакта злоумышленники приступают к сбору конфиденциальной информации.
Обычно просят продиктовать код из поступившего смс-сообщения, объясняя это необходимостью подтверждения входа на школьный сервис.
На практике этот код позволяет получить доступ к учетным записям, где могут храниться переписка, личные данные или сведения о банковских картах.
По словам Немкина, подобные методы социального воздействия используются для захвата чужих аккаунтов.
«Злоумышленники могут создавать фейковые школьные порталы, рассылать сообщения якобы от учителей или классных руководителей, использовать поддельные уведомления о расписании, оценках или необходимости обновления данных.
Любой элемент, связанный с учебным процессом, может быть использован для давления на жертву», — предупреждает депутат.
Суть опасности этих действий заключается в их простоте и достоверности. Родители и дети воспринимают подобные обращения как официальные, а требование ввести смс-код напоминает стандартные процедуры авторизации и не вызывает опасений. Преступники пользуются этим для обмана.
Чтобы снизить риск подобных ситуаций, важно соблюдать основные меры цифровой безопасности:
- не сообщать никому коды из смс, даже если речь идёт о школьных делах;
- при любых сомнениях самостоятельно связаться с учебным заведением через официальный номер;
- игнорировать подозрительные ссылки, требующие регистрации или подтверждения данных.
Ранее уже рассказывалось, что в преддверии новогодних праздников мошенники также становятся особенно активными и придумывают новые способы введения граждан в заблуждение.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».