Жестяные коробочки из Петербурга, за которыми охотятся коллекционеры: зачем эту упаковку запретили использовать для табака

Среди промышленных массивов и улочек Выборгской стороны Петербурга сохранились отголоски блистательной эпохи, связанной с именем Георга Ландрина.

Его кондитерская фабрика, основанная еще в 1860-х годах, стала не просто производством — она явила миру легендарные леденцы «ландринки» и оставила значительный след в промышленной культуре города.

Леденцовый переворот: от лотка к фабрике

Федор Матвеевич Ландрин, который позже стал известен как Георг, был выходцем из семьи обрусевших немцев. Начав карьеру приказчиком в известной кондитерской Вольфа и Беранже на Невском проспекте, он окунулся в мир сладостей.

В середине XIX века леденцы приобрели неожиданный статус: они считались не только лакомством, но и действенным средством от простуды.

Ландрин, обладая природной деловой хваткой, не просто следовал моде, но и экспериментировал с рецептурой. Он создавал фруктовые карамельки, обогащая их эфирными маслами, что позволяло добиваться множества вкусов.

Вскоре, набравшись опыта, молодой предприниматель покинул нанимателей. Федор Ландрин начал продавать свою продукцию вразнос — с лотка на шумном Гостином дворе.

Лакомство быстро завоевало признание, что позволило ему открыть собственную мастерскую на Выборгской стороне, там, где сегодня проходит Большой Сампсониевский проспект.

Выбор локации был обусловлен прагматизмом: конец XIX века — время активной промышленной застройки, а Выборгская сторона предлагала доступную землю и близость к ключевым транспортным узлам — Неве и железной дороге.

Разноцветные конфеты упаковывались в фирменные жестяные коробочки. На них крупными буквами красовалась надпись «Ландринъ», что и дало название самому продукту — «ландринки».

Это стало настоящим новаторством для рынка. Петербург знал конфеты Ландрина не только за вкус, но и за упаковку: коробочка была идеальна для подарка, а после опустошения ей находилось новое применение — для хранения табака и мелких вещей.

Карамельный король и мировое признание

Кондитерская мастерская стремительно росла, превращаясь в мощное предприятие. Были закуплены паровые машины из Германии, которые автоматизировали варку сахара, а штат сотрудников увеличился до двухсот человек.

Разбогатев, Федор Матвеевич принял решение сменить имя на более соответствующее статусу “немца” — Георг ЛандринЪ. В 1869 году он принял участие во Всемирной выставке в Париже, где его продукция имела заметный успех.

Карамель и мармелад начали экспортироваться в Европу, а не только поставляться в столичные магазины.

На Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве фабрика получила золотую медаль, а сам Георг Ландрин удостоился высокого звания — «Поставщик Двора Его Императорского Величества».

Социальный аспект сладкой жизни

Ландрин демонстрировал понимание того, что успех предприятия зависит не только от технологической оснащенности, но и от качества рабочей силы.

На фабрике была выстроена система социальной поддержки — рабочие получали бесплатное медицинское обслуживание, а их дети могли обучаться в школе при производстве.

Для женщин, составлявших до 40% персонала, были предусмотрены сокращенные смены. Эти меры были большой редкостью для того времени и способствовали лояльности и снижению текучести кадров.

Тем не менее, труд на кондитерском производстве оставался тяжелым: смены достигали 12 часов, в цехах стояла высокая температура, а работа с механизмами всегда несла риск травм.

Эпоха перемен и наследие

Георг Ландрин скончался в 1882 году, оставив после себя целую «леденцовую империю». Его дело продолжила жена Евдокия Ивановна, при которой в ассортименте появились и шоколадные конфеты.

Бизнес оставался высокоприбыльным, но у супругов не было прямых наследников, способных управлять столь крупным делом. В 1913 году Евдокия Ивановна приняла решение продать фабрику.

Новые владельцы успешно развивали предприятие, пока в 1917 году его не национализировали.

Предприятие вошло в состав Ленпищепрома и продолжало работать даже в годы блокады, выпуская пищевые концентраты, а один из цехов был переоборудован для производства боеприпасов.

Позднее на этой базе возник «Первый кондитерский комбинат «Азарт», выпускавший продукцию до 2014 года.

Память о “конфетном короле” Выборгской стороны жива. Коллекционеры до сих пор охотятся за жестяными коробками с логотипом фабрики Ландрина, а его карамельные рецепты легли в основу многих современных кондитерских брендов.

