Петербург: 10 мест, где время и реальность сворачивают с оси

Где искать непарадный, но восхитительный Петербург?

Санкт-Петербург — мегаполис, фасады которого служат ширмой для целой вселенной интриг, эзотерических историй и яркой неофициальной культуры.

Стоит лишь свернуть с проторенных туристических троп, как Северная столица раскрывается совершенно иначе, окутывая ощущением загадочности.

Десять локаций, не входящих в стандартные путеводители, приглашают совершить вылазку по потаенным артериям города.

Ротонда: эпицентр городских легенд

На Гороховой улице, в арках дома номер 57, притаилось место, которое считается средоточием городской мистики — Ротонда. Этот изысканный подъезд, напоминающий круглую галерею, украшен шестью колоннами и запутанными винтовыми лестницами.

Официально известное как Дом Евментьевых, здание “выходит фасадом на Фонтанку”. По преданию, здесь “в конце XVIII – начале XIX веков проходили тайные собрания масонов”.

В советское время сюда стекались представители субкультур, а сегодня среди посвященных бытует вера в то, “что в этом месте происходят странные вещи со временем, существует портал в иные миры и исполняются желания”.

Стены коммунальных квартир вокруг зала переполнены соответствующими надписями.

Нельзя забывать и о музыкальном прошлом: в 80-е годы здесь “подпольно выступали легенды ленинградского рок-клуба: Кинчев, Цой и многие другие”, пользуясь исключительными акустическими свойствами пространства.

Канонерский остров: форпост у залива

Для многих жителей Канонерский остров — это по сути “город в городе”. Он отсечен от основной суши Морским каналом и доступен лишь через автомобильный подводный тоннель, ведущий от станции метро Нарвская.

Сюда открывается панорама выхода океанских лайнеров в Финский залив. На южном мысе острова сохранились “остатки окопов и артиллерийских блиндажей времён Великой Отечественной войны”, которые защищали морские подступы.

Местные жители даже окрестили пляж “питерской Анапой”, откуда открывается вид на футуристический Лахта-центр.

Улица Леннона: неофициальный мемориал

Внутри культового арт-пространства на Пушкинской, 10, существует тайная аллея — безымянная на официальных картах улочка, названная в честь Джона Леннона.

Идея принадлежит “главному битломану Северной столицы, небезызвестному Коле Васину”. После того как власти отказали в переименовании улицы Марата, Васин предпринял смелый шаг — адаптировал указатель с улицы Джона Рида и закрепил его во дворе.

В этом дворе находится “Музей «Битлз» Коли Васина”, где хранится ценнейший экспонат — альбом с автографом самого Леннона.

Дом-кольцо и загадка Семимостья

Легко объединить в один маршрут с Ротондой посещение Дома Петровых (Дома-кольца) на набережной Фонтанки, 92. Архитектор Иосиф Шарлемань в начале XIX века придал этому месту уникальную форму, создав круглый внутренний дворик.

Согласно поверью, “если встать в самом центре, посмотреть на круг неба над головой и загадать желание, то оно непременно сбудется”.

Энергетически еще более заряженным местом является Семимостье на Покровском острове. Здесь “Петербург больше всего напоминает Венецию”. Необходимо отыскать точку обзора, с которой видны сразу семь мостов.

“Считайте, вам улыбнулась удача”, если удастся охватить взглядом Кашин, Красногвардейский, Ново-Никольский, Старо-Никольский, Смежный, Могилёвский и Пикалов.

Советуют проделывать этот ритуал “седьмого числа седьмого месяца года в семь часов утра или вечера”, и искать ту самую точку на Пикаловом мосту.

Храмы, барельефы и алхимические трубы

Почти тибетский опыт можно получить в буддийском дацане у метро Старая деревня. Построенный по проекту Гавриила Барановского (архитектора Елисеевского гастронома), храм получил дары от Далай-ламы XIII.

Внутри царит “мистическая атмосфера буддизма, наполненная песнопениями монахов, звоном тибетских колокольчиков и ароматом восточных благовоний”.

Анненкирхе — некогда лютеранский храм, служивший после революции кинотеатром «Спартак». После пожара 2002 года он долго простоял в руинах, став магнитом для неформалов, привлеченных “уникальной атмосферой”.

Сегодня, возвращенный верующим, он служит площадкой для “фестивалей, лекций, концертов, выставок, кинопоказов и перформансов”.

Академия Штиглица очаровывает своим главным залом. Там размещены точные копии барельефов Пергамского алтаря, изображающие “битву олимпийских богов с титанами”.

Эти впечатляющие скульптуры не раз появлялись в кадре — например, в сериале «Небесный суд».

Наконец, Дом Бака на Кирочной улице, 24, выделяется “воздушными галереями, которые соединяют второй и пятый этажи главного корпуса и флигеля”. Их вид напоминает “парадоксальные лабиринты Маурица Эшера”.

Завершает список Аптека Пеля на Васильевском острове. Слухи приписывают доктору Пелю занятия алхимией и изобретение «Спермина Пеля». Главной загадкой двора является вытяжная труба в виде пирамиды.

Эзотерики считают, что пронумерованные кирпичи уложены “особым кодом”, которым “пользуются путешественники во времени”.

