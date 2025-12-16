Городовой / Город / Два дня за свой счет: в России хотят обязать работодателей отпускать сотрудников в отпуск для ухода за родными
Два дня за свой счет: в России хотят обязать работодателей отпускать сотрудников в отпуск для ухода за родными

Опубликовано: 16 декабря 2025 12:30
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Сотрудникам будет предоставлен двухдневный отпуск без сохранения заработной платы по их письменному заявлению.

В Госдуме намерены рассмотреть вопрос об установлении для работников права на двухдневный отпуск, связанный с оказанием помощи близким. Проект закона уже появился в электронной системе Госдумы, сообщают «Известия».

Главная идея состоит в том, чтобы закрепить в Трудовом кодексе обязанность работодателя предоставлять такой отпуск без оплаты по заявлению сотрудника.

Право на такие дни предлагается предоставлять тем, кому необходимо сопровождать родственников — в том числе пожилых и инвалидов — при поездке в медицинское учреждение и обратно.

Согласно тексту пояснительной записки, инициатива направлена на решение проблемы, когда отсутствие на работе из-за заботы о родственнике может навлечь дисциплинарную ответственность, вплоть до увольнения.

Подчеркивается, что при отсутствии чётких правил работодатель может счесть причину пропуска работы недостаточно уважительной. Поэтому, считают инициаторы, важна законодательная защита работников.

Ранее стало известно о ещё одном изменении трудового законодательства: теперь в стране допускается приём на работу женщин с детьми до трёх лет без необходимости прохождения испытательного срока.

Автор:
Юлия Аликова
Город
