Как изменился Петербург за век: от казарменного лагеря Петра I до блестящей столицы Екатерины II
Как изменился Петербург за век: от казарменного лагеря Петра I до блестящей столицы Екатерины II

Опубликовано: 16 декабря 2025 10:26
Перенесённый из 1720-х в 1790-е годы, житель Петра Великого испытал бы культурный шок, но с радостью узнал бы заданные им самим градостроительные контуры.

На месте хаотичного скопления слобод, деревянных хибар и пустырей он обнаружил бы законченный имперский ансамбль.

Болотистая дельта Невы была полностью покорена: гранитные набережные сковали реки, строгие линии проспектов прорезали острова, сотни каменных дворцов сменили «образцовые» мазанки.

Знакомыми остались бы лишь три главных луча, сходящихся к Адмиралтейству, да шпиль Петропавловского собора, но теперь они венчали не глинобитную крепость, а центр великой европейской столицы.

Однако самым сильным потрясением стал бы сам дух города.

Вместо казарменного дисциплинарного лагеря, где каждый выполнял государственную повинность, он увидел бы блестящий светский салон.

По набережным и в Летнем саду гуляли бы не спешащие на работы мастеровые, а разодетая в шелка и бархат публика, обсуждающая последние парижские новости.

Язык улицы наполнился бы иностранными словами, в воздухе витали бы не запахи болота и смолы, а ароматы кофе и духов.

Прагматичный, деловой Петербург Петра I превратился в театральную сцену для представления имперской мощи и европейской утончённости.

Город, который он задумывал как верфь и крепость, научился быть столицей в полном смысле слова — местом, где не только правят, но и живут изысканно, мыслят свободно (насколько это возможно) и творят культуру.

Автор:
Лариса Никонова
