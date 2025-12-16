Грядки на миллиарды: в агропарк на Софийской вложат 23 млрд рублей

Ожидается, что объём производства предприятия увеличится до 3,5 миллиона тонн продукции ежегодно.

Реализация крупного проекта по строительству складских помещений стартует в ближайшие годы на Софийской улице.

Исполнительный директор компании "Оптово-распределительный центр Агропарк Нарт" Андрей Бутюгин в интервью «ДП» сообщил, что за 5-7 лет здесь появится около 300 тысяч квадратных метров новых складов.

Помимо этого, на территории агропарка предусмотрено возведение бизнес- и торгового центра.

Общая площадь всей территории составляет 93 гектара. Уточняется, что ежегодно планируется сдавать в эксплуатацию от 30 до 50 тысяч квадратных метров новых площадей.

Ввод в 2026 году должен составить 50 тысяч квадратных метров. Для ряда объектов уже получены разрешения на строительство, для остальных сейчас идут подготовительные и проектные мероприятия.

Склады спроектированы с учетом мультитемпературного хранения, что позволит одновременно размещать различные виды продукции. Благодаря этим особенностям агропарк сможет повысить оборот до 3,5 миллиона тонн продукции в год.

Как отметил Андрей Бутюгин, расширение территории позволит не только увеличить вместимость складов, но и расширить спектр предоставляемых услуг. Основной целью проекта выступает объединение значительного объема сельскохозяйственной продукции Петербурга на одной площадке.

По его словам, новый формат центра поможет оптимизировать затраты на логистику, которые в последние годы заметно выросли.

В бизнес-центре найдут место логистические компании, поставщики и дистрибьюторы — именно те, кто работает с продукцией агропарка. Также там организуют пространства для встреч и переговоров, зоны для конференций, небольшие кафе и общие рабочие помещения.

Торговый центр будет ориентироваться на розничную реализацию сельскохозяйственных товаров; здесь откроются демонстрационные залы производителей, сервисные точки и гастрономические заведения.

Часть существующей инфраструктуры уже занимается переработкой овощей и фруктов.

В ближайшее время появятся новые производственные линии, в частности, по выпуску соков, замороженной продукции и другой переработки. Дополнительно на территории предусмотрят отдельные площади для розничной торговли.

Развитием проекта занимаются Руслан Мисиков и Эльбрус Мамедов, владельцы строительной компании.

Увеличение площадей должно сделать кластер многофункциональным, отметил Бутюгин.

Ранее специалисты прогнозировали, что к 2026 году аренда торговых помещений в Петербурге может подорожать на 4–5 процентов.