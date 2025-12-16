Городовой / Город / Зима в Петербурге берёт паузу: начинается декабрьская оттепель
Зима в Петербурге берёт паузу: начинается декабрьская оттепель

Опубликовано: 16 декабря 2025 00:30
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Атмосферное давление в ближайшее время существенно не изменится и остановится на отметке 757 миллиметров ртутного столба.

В начале недели Санкт-Петербург окажется под воздействием тёплого фронта, который движется с западной стороны. Об этом сообщил Михаил Леус, ведущий эксперт метеоцентра «Фобос».

По его словам, в понедельник облака полностью закроют небо, а осадки будут проявляться в форме снега, который местами сменится на мокрый снег и дождь.

В ряде районов не исключаются гололёдные явления. Синоптик отметил:

«Температура будет расти и вернётся в рамки климатической нормы»

В городских пределах ожидается от -1 до +1 градуса, по области от -3 до +2.

Порывы юго-восточного ветра составят от 3 до 8 метров в секунду. Давление сохранится практически без изменений на уровне 757 миллиметров ртутного столба.

Во вторник прогнозируют местами дожди, ночью осадки будут временами переходить в мокрый снег.

Ранее сообщалось, какая погода одидается в Петербурге в новогоднюю ночь.

Автор:
Юлия Аликова
