Нападение школьника на учительницу: холодный вывод эксперта — обыски учеников нарушат учебный процесс

Опубликовано: 16 декабря 2025 04:00
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU

Курдесов отметил важность работы с детьми и их воспитания.

В городе Санкт-Петербург утром в понедельник произошло нападение на педагога, работающего в школе №191 Красногвардейского района. Один из учеников несколько раз ударил ножом преподавательницу математики.

Этот случай стал поводом для возбуждения уголовного дела следственными органами.

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов высказал своё мнение о происшествии в беседе с 78.ru. Он отметил, что постоянные обыски могут привести к сбоям в учебном процессе.

По словам Курдесова, основное внимание необходимо уделять воспитанию учеников и работе с детьми. Он также пояснил:

«Опять же, когда дети заходят в школу — их обычно идёт сразу много. Если начать каждого обыскивать, то будет сорван учебный процесс.
Не успеет охранник всех проверить, дети будут опаздывать на уроки, опять скандал, то есть это уже нарушение учебного процесса».

Автор:
Юлия Аликова
Город
