Форты Кронштадта всё ещё на замке: что на самом деле задержало открытие

Опубликовано: 16 декабря 2025 03:30
Global Look Press / Serguei Fomine

Морские укрепления не откроют свои двери для посетителей в 2025 году.

Ожидать окончание восстановления исторических фортов Кронштадта теперь стоит не ранее конца 2026 или даже 2027 года.

Об этом ТАСС на туристическом форуме «Travel Hub. Приезжай. Зима» сообщила Марика Коротаева, одна из координаторов проекта «Остров фортов».

Работы откладываются из-за сложной задачи по соединению объектов с энергетическими и техническими сетями на материке.

Коротаева отметила:

«Подключить форты, расположенные в Финском заливе, ко всем централизованным энергетическим мощностям – это серьёзное испытание».

По предыдущему плану, мероприятия по реставрации должны были завершиться к концу 2025 года, и тогда можно было бы открыть форты для посетителей. Теперь сроки сдвинулись минимум на год.

Система фортов в Кронштадте — это оборонительные сооружения, появившиеся по указу Петра Первого для защиты города с моря.

Всего по этой линии располагалось примерно два десятка укреплений. Значительная их часть находится на островах вдоль финского берега.

В августе 2024 года в многочисленных сообщениях говорилось, что основные реставрационные работы подошли к отметке примерно 80 процентов завершённости.

Форты и сегодня остаются одной из главных исторических достопримечательностей российского Северо-Запада.

Автор:
Юлия Аликова
Город
